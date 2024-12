Wall Street: un rebond se dessine en attendant la Fed information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait repartir à la hausse mercredi matin alors que le Dow Jones vient d'essuyer neuf séances consécutives de baisse, une contre-performance inédite depuis 1978.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices américains avancent de 0,1% à 0,3%, laissant entrevoir un très léger rebond à l'ouverture.



Alors que le Nasdaq a inscrit de nouveaux records hier, aidé notamment par la vigueur de Tesla, le Dow a aligné une neuvième séance de repli d'affilée mardi soir, du jamais vu depuis en 45 ans.



'Le fait est qu'il n'a pas pas d'actualités macroéconomiques, microéconomiques ou monétaires susceptibles d'expliquer ou de justifier un tel mouvement de rotation', reconnaissent les analystes de Danske Bank.



Certains observateurs font néanmoins remarquer que l'indice de référence n'a cédé que peu de terrain durant cette séquence baissière puisqu'il ne se situe qu'à environ 3,5% de son record établi il y a deux semaines au-delà des 45.000 points.



Les investisseurs devraient néanmoins faire preuve de prudence à l'approche des décisions très attendues de la Réserve fédérale sur ses taux d'intérêt, dernier grand rendez-vous de l'année sur les marchés.



Le communiqué qui sera publié en début d'après-midi par la Fed à l'issue des deux jours de réunion du FOMC, son comité de politique monétaire, sera suivi par une conférence de presse de son président, Jerome Powell.



Les marchés s'attendent avec une quasi-certitude à ce que la Fed réduise ses taux directeurs d'un quart de point, mais l'incertitude demeure quant à l'évolution de leur trajectoire à l'approche de 2025.



'Il est probable que la communication de Jerome Powell change peu par rapport aux réunions précédentes', juge cependant un gérant.



'La force de l'économie américaine et la stabilité du marché de l'emploi ne devraient pas changer drastiquement le message de la Fed', ajoute-t-il.



'Si la communication est réussie, l'impact devrait être assez marginal sur les marchés', conclut le professionnel.



Si les investisseurs anticipent une nouvelle baisse d'un quart de point des taux de la Fed mercredi, le rendement des bons du Trésor à dix ans remonte paradoxalement au-delà de 4,41%.



Au chapitre économique, les permis de construire ont augmenté de 6,1% en novembre, mais les mises en chantier ont baissé de 1,8%, montrent des statistiques officielles publiées ce matin.



Le marché pétrolier remonte un peu avant la parution, dans le courant de la matinée, des stocks de brut américains, avec un WTI qui progresse de 1% à 70,8 dollars.





