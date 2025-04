Wall Street: un rebond sans grande conviction se dessine information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 15:21









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait tenter de rebondir mardi matin après son lourd repli de la veille, consécutif à la nouvelle attaque, d'une rare violence, lancée par Donald Trump à l'encontre de Jerome Powell, le président de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reprennent entre 1,1% et 1,2%, annonçant un redressement après les pertes de l'ordre de 2,5% essuyées la veille.



Les marchés d'actions américains, qui avaient déjà chuté de 1,5% à 2,6% la semaine passée, étaient repartis à la baisse hier suite aux critiques publiques adressées par le président américain à Powell, le patron de la Fed.



Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, le magnat de l'immobilier a couvert d'injonctions, de menaces et d'insultes le président de la banque centrale américaine.



Trump - qui martèle que Powell aurait dû baisser les taux 'depuis longtemps' - l'a qualifié de 'M. retardataire' et 'd'immense loser', estimant que son licenciement qui 'saurait arriver assez vite'.



Ces déclarations surviennent alors que le président de la Fed a jugé la semaine dernière qu'il fallait attendre de disposer d''une plus grande clarté' avant de prendre toute décision concernant les taux d'intérêt.



Selon lui, la mise en place des nouveaux droits de douane devrait en effet entraîner une inflation 'plus élevée' ainsi qu'une croissance 'plus lente'.



Les investisseurs ont été déstabilisés par l'agressivité des propos de Donald Trump, qui semblent remettre en cause le principe de l'indépendance de la Réserve fédérale, ajoutant encore un peu plus d'incertitude à la politique actuellement menée par la Maison Blanche.



Ces informations ont surtout relancé les rumeurs d'un prochain limogeage de Powell, dont le mandat doit arriver à échéance l'an prochain, et son remplacement par un candidat plus malléable, ce qui constituerait un signal d'alarme selon certains.



'La possibilité que le président de la Fed soit démis de ses fonctions avant la fin de son mandat prévu en mai 2026 pourrait remettre en question la capacité de la banque centrale à déterminer ses taux sans interférence politique, et donc la perspective d'une stabilité des prix', estime Mark Haefele, le directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, la branche de gestion de fortune d'UBS.



Les investisseurs vont par ailleurs devoir compter sur une prometteuse moisson de résultats du premier trimestre, et surtout sur des perspectives rassurantes, pour retrouver un peu d'optimisme.



La semaine qui commence sera marquée par de nombreuses publications des deux côtés de l'Atlantique avec en point d'orgue les résultats de Tesla ce soir, puis d'Alphabet jeudi.



Le retour des tensions commerciales et les inquiétudes sur leurs répercussions sur l'activité économique risquent de rendre cette saison des résultats particulièrement imprévisible.





