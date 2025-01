Wall Street: un rebond porté par des rachats à bon compte information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 17:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York parvient à opérer un rebond mardi après s'être fait peur la veille, soutenue par des rachats à bon compte sur les valeurs technologiques à la veille des décisions de la Réserve fédérale.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones gagne 0,6% à 44.963 points, le S&P 500 reprend 0,7% à 6053,7 points après avoir perdu 1,5% la veille, tandis que le Nasdaq Composite, qui avait chuté de 3,1%, sa plus mauvaise séance depuis décembre dernier, se redresse de 1% à 19.580,5 points.



Les marchés d'actions américains ont semblé pendant un temps sur le point de réitérer leur mouvement de repli de la veille, qui avait été motivé par l'arrivée d'une IA chinoise bon marché baptisée 'DeepSeek', mais une dynamique de chasse aux bonnes affaires s'est progressivement mise en marche.



Bon nombre d'analystes estiment que le décrochage d'hier, provoqué par des inquiétudes entourant les investissements réalisés par les géants de la tech dans l'IA, est largement exagéré, voire qu'il représente une opportunité d'achat.



Du côté des valeurs, les poids-lourds des nouvelles technologies comme Apple (+4,1%), Nvidia (+2,3%), Amazon (+2,2%) et Microsoft (+1,8%) soutiennent la tendance en figurant aux avant-postes du rebond.



L'indice sectoriel de la technologie signe la plus forte hausse du jour (+1,9%), suivi des services de communication (+1%).



Le compartiment de l'énergie cède en revanche 0,7%, l'une des plus forte baisses des 11 grands indices sectoriels du S&P 500, dans le sillage du récent accès de faiblesse des cours du brut.



Le regain d'appétit pour le risque pénalise également le compartiment obligataire, avec un rendement des Treasuries qui remonte bien au-delà de 4,57% après avoir inscrit des plus bas d'un mois la veille.



La Fed rendra demain sa première décision de politique monétaire de l'année. Les traders tablent avec une probabilité de plus de 97% sur un maintien de ses taux, à en croire le baromètre Fedwatch de CME.



Côté statistique économique, l'indice de confiance du consommateur américain a subi en janvier une baisse inattendue, à 104,1 après un chiffre révisé à 109,5 en décembre, selon l'enquête mensuelle du Conference Board.



L'annonce, une heure avant l'ouverture, d'une baisse de 2,2% de commandes de biens durables en décembre avait eu peu d'impact sur la tendance.



En excluant le secteur des transports aux variations particulièrement volatiles (-7,4% en décembre), les commandes de biens durables se sont légèrement accrues le mois dernier, de 0,3%.





