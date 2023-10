Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: un peu d'optimisme avant le discours de Powell information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 15:08









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter en légère hausse jeudi matin dans un marché qui s'annonce étroit en attendant un discours du président de la Réserve fédérale à New York.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices boursiers avancent de 0,1% à 0,3%, laissant entrevoir un léger rebond après le repli de la veille.



L'intervention de Jerome Powell, le patron de la Fed, débutera à 12h00 (heure locale) à l'occasion d'un déjeuner organisé par l'Economic Club de New York (ECNY).



Les investisseurs s'attendent généralement à ce qu'il réaffirme sa volonté de maintenir les taux d'intérêt à un niveau élevé pendant une période prolongée, mais certains analystes craignent un ton plus restrictif.



'Son intervention sera très intéressante au vu de la récente envolée des rendements obligataires, de la solidité des derniers indicateurs économiques et de l'apparition des troubles géopolitiques', estime Jim Reid, analyste marché chez Deutsche Bank.



Les bonnes statistiques publiées ces dernières semaines ont en effet déclenché une l'ascension des rendements obligataires et fait craindre un nouveau tour de vis monétaire de la part de la Fed.



A plus de 4,97%, un plus haut de 16 ans, le rendement des Treasuries à dix ans n'évolue plus qu'à quelques points du seuil psychologique des 5%, un cap qui devrait normalement être dépassé au cours des prochains jours.



Au chapitre économique, le nombre d'inscriptions aux allocations chômage a reculé de 13.000 la semaine du 9 octobre, ressortant ainsi à 198.000 contre 211.000 la semaine précédente, selon le Département du Travail.



A l'inverse, les conditions d'activité sont restées déprimées dans le secteur manufacturier de la région de Philadelphie au mois de septembre, selon l'enquête de l'antenne locale de la Réserve fédérale.



L'indice 'Philly Fed' est certes remonté à -9 le mois dernier, contre -14 en août, mais il demeure en territoire négatif pour la 15ème fois en 17 mois.



Du côté des résultats, Tesla est attendu en baisse de 6% après avoir raté le consensus en terme de chiffre d'affaires au 3ème trimestre, même si le groupe maintient son objectif annuel de vente de 1,8 millions de véhicules.



Netflix bondit au contraire de 15% en cotations avant-Bourse suite à la publication de résultats trimestriels supérieur aux attentes, à l'annonce d'un relèvement de ses prix et surtout d'un nombre de nouveaux abonnés bien meilleur que prévu.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.