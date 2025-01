Wall Street: un mouvement de consolidation semble s'amorcer information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 15:11









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère baisse vendredi matin, un mouvement de consolidation commençant à se dessiner au lendemain d'une séance marquée par de nouveaux records pour le S&P 500.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais abandonnent de 0,1% à 0,2%, signalant une ouverture en territoire négatif.



Le S&P avait inscrit hier de nouveaux plus hauts historiques, aussi bien en séance qu'à la clôture, principalement sous l'impulsion des compartiments les plus défensifs et cycliques de la cote, aux dépends de la technologie.



Les intervenants sur le marché paraissent néanmoins en quête de nouveaux catalyseurs afin de maintenir les indices à leurs plus hauts alors que la politique commerciale américaine pose toujours question.



Si les investisseurs ont semblé rassurés cette semaine par l'absence de mise en place de droits de douane 'universels' à l'occasion du retour de Donald Trump à la Maison Blanche, ils suivent ses développements avec beaucoup d'attention.



Par ailleurs, les résultats des sociétés cotées publiés dans la matinée n'ont guère de quoi susciter l'enthousiasme.



American Express a dévoilé des performances globalement en ligne avec les attentes des analystes, tandis que Verizon a publié des performances meilleures que prévu, mais sans impressionner les observateurs.



L'agenda économique s'annonce relativement calme ce vendredi, même s'il sera animé par la publication des ventes de logements anciens et de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan peu après l'ouverture.



Avec le récent retour de l'appétit pour le risque sur les marchés d'actions, les obligations présentent mécaniquement moins d'attrait, ce qui les conduit à poursuivre leur récent mouvement de consolidation.



Le rendement des Treasuries à dix ans se tend de nouveau pour repasser au-delà de 4,64%.



Sur le marché des changes, l'euro confirme son retour au-dessus du seuil de 1,04 dollar pour se rapprocher maintenant de la barre de 1,05 avant la tenue, la semaine prochaine, des réunions de la Fed et de la BCE.



Les cours du brut tentent de repartir à la hausse suite à l'annonce hier d'une forte baisse d'un million de barils des stocks de pétrole aux Etats-Unis la semaine dernière.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,4% à 74,9 dollars, mais se dirige malgré tout vers des pertes de l'ordre de 4% sur la semaine.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.