Wall Street: un léger rebond s'amorce après l'inflation

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait rebondir vendredi matin suite à la parution de données montrant un ralentissement de l'inflation, ce qui soutient les espoirs d'une politique monétaire plus souple de la part de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,5%, signalant une ouverture en territoire positif.



Comme prévu, l'indice des prix à la consommation dit 'PCE' a décéléré au mois de janvier, ce qui vient conforter l'hypothèse d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en juin.



Le Département du Commerce a annoncé ce matin que l'indice 'PCE', mesure de l'inflation privilégiée de la Fed, avait augmenté de 2,5% en rythme annuel en janvier, contre 2,6% en décembre.



Hors alimentation et énergie, l'inflation de base 'core PCE' a ralenti de manière encore plus significative, de 0,3 point de pourcentage pour revenir à 2,6%.



Le fait que les dépenses de consommation des ménages aient parallèlement diminué de 0,2% en janvier, malgré des revenus en hausse de 0,9%, est venu par ailleurs accréditer le scénario d'une prochaine action de la Fed.



Selon le baromètre Fedwatch du CME Group, les traders continuent de tabler à une grande majorité (53%) sur une baisse de taux de 25 points de base en juin, après deux pauses en mars et en mai.



Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans reculait de 1,4 point suite à la publication de ces données, à 4,27%.



Le dollar suivait le mouvement, ce qui permettait à l'euro de repasser au-dessus du seuil de 1,04 face au billet vert.



Ce vendredi marque la fin d'une semaine turbulente pour les marchés d'actions américains, qui ont pâti pêle-mêle d'inquiétudes concernant l'état de l'économie, d'un retour des craintes de guerre commerciale et de la relative indifférence réservée aux bons résultats de Nvidia.



La Bourse de New York a d'ailleurs signé hier sa pire séance depuis le 7 février dernier, avec des pertes de 2,8% pour le Nasdaq, qui cède désormais 4% depuis le début de l'année.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones accuse pour l'instant un repli de 0,4% tandis que le Nasdaq affiche des pertes hebdomadaires de l'ordre de 5%.





