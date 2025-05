Wall Street: un début de semaine morose en vue information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 14:58









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir dans la morosité ce lundi, au vu des futures sur le S&P500 (-1%) et le Nasdaq-100 (-1,5%), l'heure semblant venir aux prises de bénéfices après une semaine faste et alors que le contexte général demeure préoccupant.



'Suite à l'annonce de négociations entre les États-Unis et la Chine, accompagnée d'une réduction drastique des tarifs en place pour une durée de 90 jours, les marchés américains ont enregistré de très bonnes performances', rappelle Edmond de Rothschild AM.



Le gestionnaire d'actifs souligne ainsi que sur la semaine écoulée, le Nasdaq a bondi de 7,5%, le S&P 500 a progressé de 5,4%, tandis que le Russell 2000, indice des petites et moyennes capitalisations, a affiché une hausse de 4,2% en dollars.



Dans ce contexte, Edmond de Rothschild AM affirme maintenir 'une légère sous-exposition aux actions, en particulier américaines', car les primes de risques lui semblent 'trop faibles au regard des conséquences attendues de la politique tarifaire de Donald Trump'.



Des prises de bénéfices semblent d'autant plus se justifier au vu d'un 'contexte d'inquiétudes croissantes quant à la trajectoire de l'économie américaine, à la suite d'une série de signaux d'alerte', comme le constate Samer Hasn.



Cet analyste de marché senior chez XS.com pointe en particulier la décision prise par Moody's, en toute fin de semaine dernière, d'abaisser sa note de crédit souverain des États-Unis de Aaa à Aa1, tout en maintenant une perspective stable.



'Bien que cette dégradation ne soit pas nécessairement fatale à l'économie, elle pourrait se traduire par des coûts d'emprunt structurellement plus élevés. Cela pourrait à son tour réduire la résilience du marché boursier et entraîner une volatilité accrue', prévient-il.



Au chapitre des données américaines, les investisseurs prendront connaissance des indicateurs avancés du Conference Board en début de séance ce lundi, puis de l'indice PMI préliminaire et des ventes de logements en deuxième partie de semaine.



'Nous entendrons plusieurs membres du FOMC cette semaine', souligne en outre Bank of America, qui toutefois, ne s'attend pas à un changement majeur de ton par rapport au récent discours de la Fed.



'La plupart des intervenants mettront probablement l'accent sur la patience, soulignant l'incertitude à venir et l'importance d'examiner l'ensemble des politiques, et pas seulement les droits de douane', pronostique-t-il.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.