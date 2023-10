Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: un climat de prudence typique d'avant la Fed information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 17:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sur une note prudente mardi à la veille des décisions de la Fed, qui devrait signaler son intention de poursuivre sa pause dans le cycle de resserrement monétaire.



A la mi-journée, le Dow Jones recule de 0,1% à 32.892,5 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,3% à 12.753,9 points.



Le Federal Open Market Committee (FOMC) de la Réserve fédérale américaine doit entamer deux jours de débats qui se solderont demain après-midi pas ses conclusions dans un communiqué attendu.



Si une hausse de taux semble presque totalement exclue, le marché s'attend à ce que la banque centrale en dise un peu plus sur ses intentions pour la réunion du mois de décembre.



Les investisseurs seront également à l'affût de tout indice les renseignant sur la probabilité de potentielles baisses de taux durant le second semestre 2024.



En attendant les annonces de la Fed, le compartiment obligataire reste indécis avec un rendement des Treasuries à dix ans qui continue de camper autour du seuil de 4,85%.



Du côté des indicateurs, l'indice de confiance du consommateur s'est dégradé pour le troisième mois consécutif en octobre, à 102,6 après un chiffre révisé à 104,3 en septembre.



D'après le ConfBoard, le sous-indice mesurant ses anticipations demeure sous le seuil de 80, un niveau généralement annonciateur d'une récession en devenir.



Ces chiffres n'ont guère ému les marchés, qui préfèrent se concentrer sur les nombreuses publications de résultats qui continuent d'animer la cote.



Caterpillar décroche de presque 6% après avoir dévoilé des performances trimestrielles meilleures que prévu qui peinent toutefois à masquer le ralentissement de sa croissance.



Pfizer démarre lui aussi la séance dans le rouge (-1,5%) suite à des performances de 3ème trimestre moins bonnes que prévu, marquées notamment par un déclin de ses activités dans le Covid.



Du côté des hausses, GE Healthcare grimpe de quasiment 5% après des résultats trimestriels qui lui permettent d'alimenter le mouvement haussier (+18%) à l'oeuvre depuis son entrée en Bourse du mois de janvier.



Ford s'adjuge de son côté plus de 2% alors que S&P Global Ratings a annoncé mardi avoir relevé sa note de crédit de 'BB+' à 'BBB-' avec une perspective maintenue à 'stable'.



Le pétrole rebondit légèrement après sa chute des derniers jours, à la veille des chiffres hebdomadaires des stocks aux Etats-Unis qui pourraient faire bouger les cours.



Le brut léger (West Texas Intermediate, WTI) reprend 0,5% à 82,7 dollars le baril.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.