Wall Street: un climat d'attentisme prévaut avant la Fed

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, les investisseurs étant dans l'attente de nouvelles mesures de soutien à l'économie de la part de la Fed à l'occasion de son comité de politique monétaire qui se tiendra cette semaine.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,1% à 43.895,7 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,8% à 20.077,7 points, après avoir atteint un nouveau plus haut historique au-delà de 20.092,8 points.



Le comité stratégique (FOMC) de la Réserve fédérale se réunira demain et mercredi: si les marchés ont largement intégré le scénario d'une nouvelle baisse de 25 points de base des taux d'intérêt, ils seront surtout à l'affût des déclarations de son président Jerome Powell.



Les experts pensent que le patron de la Fed pourrait quelque peu altérer son discours afin de commencer à préparer les investisseurs à un ralentissement du rythme des baisses de taux de l'institution après les trois réductions attendues cette année.



Il est vrai que Jerome Powell a déclaré le mois dernier que la Fed n'était pas dans l'urgence de baisser ses taux au vu de la vigueur de l'économie américaine.



Sur ce dernier point, la croissance s'est accélérée dans le secteur privé en décembre grâce au 'boom' du secteur des services, à en croire les résultats préliminaires de l'enquête PMI de S&P Global publiés ce lundi.



L'indice 'flash' composite mesurant l'activité dans les services et l'industrie est ainsi ressorti à 56,6 ce mois-ci, contre 54,9 en novembre, établissant un plus haut de presque trois ans.



A l'inverse, l'indice 'Empire State' a reculé de 31 points pour s'établir à 0,2 point en décembre, non loin du seuil de stagnation de l'activité, après avoir bondi de 43 points pour atteindre 31,2 en novembre.



S'agissant des valeurs, Honeywell gagne plus de 2% après avoir manifesté son intention de poursuivre la revue stratégique engagée en début d'année en étudiant l'éventualité d'une scission de ses activités aérospatiales.



Ford lâche plus de 3% dans le sillage d'une dégradation à 'sous-performance' des analystes de Jefferies, qui disent notamment s'inquiéter de l'allongement du délai des stocks du constructeur automobile.



Tesla grimpe au contraire de presque 4% et atteint de nouveaux plus hauts historiques sous l'effet de propos favorables de Wedbush, qui voit le groupe d'Elon Musk profiter d'une dérégulation du secteur de la conduite autonome avec le prochain retour de Donald Trump à la Maison Blanche.



Sur le marché des changes, l'euro confirme son retour au-dessus du seuil de 1,05 face au dollar, remontant au contact de 1,0510 en dépit des difficultés rencontrées par la zone euro, confirmées dans les derniers PMI.



Du côté de l'obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans se détend à peine, autour de 4,38%, dans un climat d'attentisme avant la réunion de la Réserve fédérale.



Après avoir aligné deux semaines consécutives de hausse, les cours du pétrole se tassent alors que les investisseurs redoutent que la concurrence que se livrent l'Opep, les Etats-Unis et les autres pays producteurs conduise à une chute du prix du baril.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,5% à 70,9 dollars le baril, après avoir repassé vendredi le seuil de 71 dollars pour la première fois depuis la fin novembre.





