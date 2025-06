Wall Street: un biais haussier en attendant du nouveau information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 17:36









(CercleFinance.com) - Wall Street s'inscrit en légère hausse mardi, les investisseurs saluant des nouvelles encourageantes sur le dossier clé du commerce international, qui favorisent par ailleurs un tassement des rendements obligataires.



En fin de matinée, le Dow Jones grignote 0,1% à 42.795,7 points tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,3% à 19,643 points.



Les Etats-Unis et la Chine ont confirmé des progrès dans les discussions commerciales démarrées hier à Londres, ce qui conforte le scénario d'un éventuel accord entre les deux premières économies mondiales.



Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, a évoqué hier une 'réunion constructive' tandis que son homologue au Commerce, Howard Lutnick, a qualifié les discussions de 'fructueuses'.



Les investisseurs espèrent en particulier prendre connaissance de développements positifs concernant les dossiers des embargos technologiques qui frappent la Chine et de l'approvisionnement en terres rares, le point d'accrochage des dernières négociations.



'Avec le rebond spectaculaire des marchés récemment amorcé par les marchés, l'administration Trump pourrait bien être tentée de raviver sa rhétorique musclée sur les tarifs douaniers, une posture qui risque de rallumer les tensions commerciales avec la Chine et l'Europe, comme ce fut déjà le cas plus tôt cette année', s'inquiète cependant David Folkerts-Landau, l'économiste en chef de Deutsche Bank.



Le flux de bonnes nouvelles sur le commerce profite notamment aux secteurs de la cote les plus sensibles aux tensions entre Washington et Pékin: l'indice S&P des matières premières progresse ainsi de 0,3%.



L'appétit pour le risque ne soutient pas particulièrement le dollar en profite, qui s'apprécie à peine face à un euro qui résiste autour de la barre de 1,1420.



La hausse des actions ne fait pas plus souffrir les emprunts d'Etat, avec pour conséquence une poursuite du repli du rendement du papier à dix ans, qui revient en direction de 4,47%.



Le marché pétrolier profite lui aussi du regain d'optimisme sur le commerce, avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui prend 1,3% à 66,3 dollars et soutient largement l'indice sectoriel S&P de l'énergie (+2,2%).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.