Wall Street : tutoie ses records à la veille du CPI, Intel flambe
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 07:35

Wall Street était encore en course pour de nouveaux records absolus vers 21h30, il ne manquait pas grand-chose au S&P500 -à peine une poignée de points- ou au Nasdaq (0,2%) pour s'en aller inscrire une clôture record, mais la dernière demi-heure s'est avérée un peu décevante : peut-être un peu de prudence à l'approche des sommets, à 24 heures de la publication du CPI, le chiffre le plus important de la semaine, et peut-être décisif s'il permet de franchir le plafond de verre des 9/10 octobre.

Le S&P 500 a gagné 0,58% pour terminer à 6738, le Dow Jones qui avait commencé dans le rouge a progressé de 0,3% et le Nasdaq 100 s'est adjugé 0,88% à 25 097 points, à 0,2% des 25 141 de lundi soir, dans le sillage des '7 fantastiques' qui ont toutes fini dans le vert, ainsi que de Tesla avec +2,3% (malgré la chute de ses bénéfices car les investisseurs n'ont d'yeux que pour le robot Optimus et les Robotaxi), d'Intuitive Surgical qui poursuit son rallye et d'Honeywell avec +6,8%.

Le point d'orgue de la séance, ce fut la publication des trimestriels d'Intel (0,23 USD de profit par titre), qui se montre très confiant avec l'entrée au capital de l'Etat fédéral et de Nvidia : le titre grimpait de +7% en 'after hour'.

Après plusieurs séances vierges de publication de chiffres 'macro' aux Etats-Unis, les investisseurs ont découvert ce jeudi une série de chiffres concernant l'immobilier publiés par la NAR (National Association of Realtors) : les ventes de logements anciens ont augmenté de +1,5% aux Etats-Unis en septembre (4,06 millions de transactions en rythme annuel) dans un contexte d'assouplissement des taux d'intérêt qui favorise le secteur de l'immobilier.

Quelque 1,55 million de logements anciens étaient sur le marché le mois dernier, soit une hausse de 14% en rythme annuel, ce qui signifie au rythme des ventes actuelles qu'il faudrait 4,6 mois pour épuiser le stock actuel, contre 4,2 mois il y a un an. Le prix médian des biens, un indicateur également très suivi, a quant à lui signé un 27ème mois consécutif de hausse en progressant de 2,1% à 415.200 dollars.

Peu de réaction sur les T-Bonds US qui se dégradaient légèrement avant cette publication et qui ont continué de glisser -lentement mais régulièrement- ce soir avec +5 points de base sur les T-Bonds 2035, qui repassent le cap psychologique des 4,000% (à 4,005%), le '30 ans' rajoutant +4 points de base à 4,5800%, et le '2 ans' +4,5 points de base à 3,4900% (que des scores 'ronds' !).


