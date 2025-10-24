Wall Street : tutoie ses records à la veille du CPI, Intel flambe
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 07:35
Le S&P 500 a gagné 0,58% pour terminer à 6738, le Dow Jones qui avait commencé dans le rouge a progressé de 0,3% et le Nasdaq 100 s'est adjugé 0,88% à 25 097 points, à 0,2% des 25 141 de lundi soir, dans le sillage des '7 fantastiques' qui ont toutes fini dans le vert, ainsi que de Tesla avec +2,3% (malgré la chute de ses bénéfices car les investisseurs n'ont d'yeux que pour le robot Optimus et les Robotaxi), d'Intuitive Surgical qui poursuit son rallye et d'Honeywell avec +6,8%.
Le point d'orgue de la séance, ce fut la publication des trimestriels d'Intel (0,23 USD de profit par titre), qui se montre très confiant avec l'entrée au capital de l'Etat fédéral et de Nvidia : le titre grimpait de +7% en 'after hour'.
Après plusieurs séances vierges de publication de chiffres 'macro' aux Etats-Unis, les investisseurs ont découvert ce jeudi une série de chiffres concernant l'immobilier publiés par la NAR (National Association of Realtors) : les ventes de logements anciens ont augmenté de +1,5% aux Etats-Unis en septembre (4,06 millions de transactions en rythme annuel) dans un contexte d'assouplissement des taux d'intérêt qui favorise le secteur de l'immobilier.
Quelque 1,55 million de logements anciens étaient sur le marché le mois dernier, soit une hausse de 14% en rythme annuel, ce qui signifie au rythme des ventes actuelles qu'il faudrait 4,6 mois pour épuiser le stock actuel, contre 4,2 mois il y a un an. Le prix médian des biens, un indicateur également très suivi, a quant à lui signé un 27ème mois consécutif de hausse en progressant de 2,1% à 415.200 dollars.
Peu de réaction sur les T-Bonds US qui se dégradaient légèrement avant cette publication et qui ont continué de glisser -lentement mais régulièrement- ce soir avec +5 points de base sur les T-Bonds 2035, qui repassent le cap psychologique des 4,000% (à 4,005%), le '30 ans' rajoutant +4 points de base à 4,5800%, et le '2 ans' +4,5 points de base à 3,4900% (que des scores 'ronds' !).
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
-
Le cimentier suisse Holcim a confirmé vendredi ses objectifs financiers pour 2025 lors de la publication de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, marqué par la croissance en Amérique latine mais aussi impacté par la fermeté du franc suisse. Pour le troisième ... Lire la suite
-
William Barnett avait lancé sa chaîne YouTube pour montrer son talent musical. Mais face aux discours intempestifs de Donald Trump sur l'autisme, il l'utilise désormais aussi pour dénoncer les propos du président américain et de son ministre de la Santé Robert ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer