Wall Street: triple record annuel de clôture, Japon capitule

(CercleFinance.com) - Wall Street salue dans l'allégresse -et par un triple record annuel de clôture- l'accord commercial conclu par le président Donald Trump avec le Japon : le Nasdaq Composite a progressé de 0,6% à 21.020 et il inscrit un nouveau record de clôture.

Le S&P 500 (+0,8% à 6.359 points) aligne un nouveau doublé historique 'intraday/clôture'.

Le Dow Jones Industrial engrange une hausse de 1,15% à 45 010 et inscrit sa seconde meilleure clôture de l'histoire (après les 45.015 du 4 décembre 2024, et devant les 44.882 du 30 janvier) et donc meilleure clôture de l'année 2025).

Donald Trump a donc imposé au Japon des tarifs inférieurs à ceux initialement proposés (30%) en cas de 'non-accord'... mais incomparablement supérieurs à ceux en vigueur avant le 2 avril dernier.



Les Etats Unis imposent un accord commercial en forme de capitulation qui :



1- impose aux exportations japonaises des ' tarif réciproques ' (c'est évidemment unilatéral) de 15 % contre environ 2% avant.

2- impose aux entreprises japonaises un investissement de 550Mds$ aux États-Unis

3- impose un hause de 75% des importations de riz

4- ne résout pas la question des 50% de tarifs sur l'acier japonais



Cela ressemble à une véritable reddition du gouvernement nippon, ce qui fait dire à certains que l'économie japonaise doit être dans une situation bien pire que ce que la plupart des gens pensent, pour que la sauvegarde de ses exportations aux Etats Unis ait justifié de tels sacrifices.



Si le Nikkei (+3,5%) a été propulsé vers des sommets ce mercredi matin dans un climat de 'FOMO' par le compartiment automobile et l'électronique, le rendements des bons du Trésor fusait vers des niveaux records.



Et l'annonce de la démission du 1er Ministre Japonais Hishiba (après la clôture des bourses japonaises) risque de créer des remous ces prochain jours : quel ligne adoptera un futur gouvernement face aux exigences américaines -qui incluent de pousser le Yen à la hausse et de puiser dans la richesse nationale- c'est à dire les bons du Trésor nippons déjà très mal en point ?

En dehors de l'accord détaillé ci-dessus, cette séance fut caractérisée par une absence de catalyseurs (pas de 'stats' majeures, silence de la FED, rentrée dans sa période de 'black-out' pré-FOMC): les T-Bonds consolident après 2 séances de forte progression avec +5Pts sur le '10 ans' à 4,3850%, le '30 ans' rajoute +3,7Pts à 4,9400%.





