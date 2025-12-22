Wall Street : très proche des sommets, malgré des taux très tendus
Si les indices clôturent dans le vert, les scores étaient acquis dès la première demi-heure de cotations.
Ensuite, le manque de volume n'a pas permis d'aller plus loin: le Nasdaq Composite prend 0,5 % à 23 430, le S&P 500 a progressé de 0,6 % à 6 878 (4ème meilleure clôture historique), le Dow Jones de 0,5 % également à 48 370 (3ème meilleure clôture historique).
Un gain de 0,5% en moyenne n'est pas très spectaculaire, ce qui l'est davantage, c'est le dégonflement du "VIX" de -5,6% vers 14,05/14,10, et ce qui l'est plus encore, c'est la baisse des volumes : -30% sur le Nasdaq, -20% sur le Dow Jones mais surtout -50% sur le S&P500 à 2,58 milliards de titre échangés contre 5,4 milliards de titre en moyenne.
C'est d'autant plus spectaculaire que c'était la première séance du 1er trimestre 2026 : cela indique un "manque d'intérêt" inhabituel et un désengagement marqué du marché (la poche de liquidité pourrait progresser fortement chez les gérants d'ici les premières séances de 2026.
Bon nombre d'intervenants de marché sont déjà partis en congés de Noël, et ceux qui restent n'ont plus qu'une séance et demi devant eux avec une fermeture partielle de Wall Street mercredi dès 13H: pas de raisons de prendre des risques inconsidérés," l'année est faite" avec 17% sur le "S&P" et 21% sur le Nasdaq.
Wall Street a bien profité ces derniers temps de signes de ralentissement de l'inflation américaine (attention, le "CPI" dévoilé mardi dernier était largement incomplet en termes de composantes), ce qui a permis de renforcer la perspective d'un maintien de la politique monétaire accommodante de la Réserve fédérale.
La situation devient en revanche plus inquiétante sur les marchés obligataires : les taux continuent de se tendre de façon préoccupante aux Etats-Unis, où le "30 ans" prend 1Pt à 4,840% et le "10 ans" se détend de -1,5Pt à 4,1650%.
L'or gagne de son côté 1,84% à 4 440 dollars, établissant un nouveau pic, une situation assez inhabituelle alors que les marchés d'actions sont au plus haut et que le métal précieux constitue habituellement une valeur refuge, l'argent ( 2,2%) pulvérise les 69$.
