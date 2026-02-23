 Aller au contenu principal
Wall Street trébuche entre angoisse commerciale et panique sur la cybersécurité
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 22:18

Les indices américains ont entamé la semaine en net recul, pris en étau entre un regain de tensions commerciales et une nouvelle vague d'inquiétudes dans le secteur technologique. Les valeurs financières pâtissent des incertitudes liées à la politique tarifaire, tandis que les acteurs de la cybersécurité subissent la pression d'une mise à jour majeure du modèle d'Anthropic. Dans ce contexte tendu, le S&P 500 recule de 1,04% à 6 837,7 points, le Dow Jones cède 1,66% à 48 804 points, tandis que le Nasdaq 100 abandonne 1,21% à 24 708,9 points.

La décision récente de la Cour suprême d'invalider les tarifs douaniers imposés par Donald Trump a ravivé les incertitudes autour de la stratégie commerciale américaine. Si les marchés avaient initialement salué la nouvelle, les déclarations du président sur la possibilité de nouvelles mesures tarifaires ont ravivé la nervosité.

Les valeurs financières ont été particulièrement touchées. Visa chute de 4,57% et JPMorgan recule de 4,17%, les investisseurs redoutant un impact sur la consommation et les flux commerciaux internationaux en cas de nouvelle escalade.

Dans le même temps, Anthropic a dévoilé une nouvelle version de son modèle, baptisée Claude Security Code, destinée à renforcer les capacités de cybersécurité des entreprises. Cette annonce a alimenté la crainte d'une disruption rapide du secteur.

Les spécialistes cotés de la cybersécurité accusent le coup. CrowdStrike plonge de 9,85% et Datadog abandonne 11,28%, les investisseurs anticipant une concurrence accrue des solutions d'IA générative dans un marché déjà fortement valorisé.

À ces tensions sectorielles s'est ajoutée une violente tempête hivernale qui a paralysé une partie du Nord-Est des États-Unis. Entre 89% et 98% des vols ont été annulés dans certaines zones, selon FlightAware. Les compagnies aériennes ainsi que les valeurs liées aux voyages et aux loisirs ont cédé près de 4% en moyenne sur la séance.

Alors que la saison des résultats touche à sa fin, l'attention se tourne désormais vers Nvidia, qui publiera ses résultats mercredi. Le groupe est attendu comme un baromètre clé de la dynamique autour de l'intelligence artificielle. Dans la semaine, les investisseurs suivront également les publications de Salesforce, Home Depot et Lowe's.

Parmi les autres mouvements notables, Eli Lilly progresse de 4,84% après que le médicament contre l'obésité CagriSema de Novo Nordisk s'est révélé moins performant que le Zepbound d'Eli Lilly lors d'un essai comparatif direct.
Domino's Pizza gagne 4,10% après avoir dépassé les attentes en matière de ventes, tandis que PayPal bondit de 7,76% après des informations de Bloomberg évoquant un intérêt en vue d'un éventuel rachat.

