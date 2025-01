Wall Street: tout près de ses records grâce à l'IA information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 17:40









(CercleFinance.com) - Wall Street revient tout près de ses plus hauts historiques mercredi, portée par la bonne tenue des valeurs technologiques dans un climat d'optimisme généralisé suite à la présentation d'un gigantesque plan d'investissement dans l'IA.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones avance de 0,1% à 44.080,8 points tandis que le Nasdaq Composite progresse plus nettement de 1,2% à 20.011,3 points.



En s'adjugeant près de 0,7% à 6089,3 points, le S&P 500 revient à quelques encablures de son pic de plus de 6099,9 points qui avait été inscrit le mois dernier.



La tendance est soutenue par l'annonce hier par Donald Trump de la mise en oeuvre d'un plan d'investissement dans l'IA d'un montant de 500 milliards de dollars susceptible de renforcer une croissance économique déjà robuste.



Du côté des valeurs, les ténors technologiques comme Oracle (+7%), Palantir (+3,5%) et Microsoft (+3%) figurent parmi les principaux acteurs de cette nouvelle séance de hausse.



Le fabricant de puces dédiées à l'IA Nvidia affiche un gain de 3,6%, ce qui lui permet de consolider sa place de première capitalisation boursière, avec une valorisation qui atteint 3.570 milliards de dollars.



Le projet, baptisé 'Stargate', prévoit la construction de 20 nouveaux centres de données aux Etats-Unis dans les années qui viennent.



'Cela apaise un peu les inquiétudes des investisseurs, qui redoutaient que la demande pour l'IA ait atteint un pic', commente un analyste en poste à New York.



'Cela permet aussi d'améliorer la visibilité sur la croissance de Nvidia au-delà de l'exercice 2026', explique-t-il.



S'agissant des résultats, les dernières publications reçoivent un accueil mitigé de la part des investisseurs.



Netflix s'envole de 11% après avoir fait état, hier soir, d'un trimestre record en termes d'abonnés et annoncé son intention d'augmenter de nouveau ses prix.



Sur le Dow, Procter & Gamble prend pas loin de 3% après avoir annoncé un résultat et un chiffre d'affaires trimestriels meilleur que prévu.



A l'inverse, le groupe de santé Johnson & Johnson cède 2,8% dans le sillage de perspectives 2025 jugées un peu juste.



Sur le marché des taux, les rendements des obligations du Trésor américain se retendent un peu suite à leur récent repli, avec un titre à 10 ans qui revient en direction de 4,60%.



Victime de prises de bénéfices après on pic atteint au-delà de 80 dollars la semaine dernière, le baril de brut léger texan (WTI) poursuit sa consolidation en cédant 0,2% autour de 75,6 dollars.



Le récent accès de faiblesse du dollar ainsi que l'incertitude entourant l'implantation de nouveaux droits de douane américains soutiennent l'or, qui atteint son niveau le plus élevé depuis octobre dernier.



Le contrat à terme sur l'or US progresse actuellement de 0,4% à à 2770,4 dollars l'once.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.