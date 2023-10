Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: tous les regards se tournent vers la Fed information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 14:03









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans tendance claire mardi matin, les investisseurs préférant se tenir à l'écart des actifs risqués à la veille des annonces de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais évoluent tous autour de l'équilibre, annonçant un début de séance sur de faibles variations.



Soutenue par ses poids lourds du secteur technologique, dont Amazon et Microsoft, Wall Street avait opéré hier un rebond qui lui avait permis d'effacer quasiment la moitié de ses pertes de la semaine passée.



Tous les yeux vont désormais se tourner vers la Fed, dont le comité de politique monétaire - qui entame ce mardi deux jours de réunion - devrait opter demain pour un nouveau 'statu quo' en matière de taux.



Les investisseurs attendent surtout les commentaires de Jerome Powell, son président, afin de déterminer si la banque centrale américaine laisse la porte ouverte à d'éventuelles baisses de taux l'année prochaine.



Les interrogations sur la Fed incitent à la prudence sur le marché obligataire, où le rendement des emprunts d'Etat à dix ans reflue en direction de 4,83%.



Du côté des changes, le dollar remonte face à l'euro, qui revient dans la zone de 1,0625 face au billet vert dans le sillage d'indicateurs ayant montré que l'inflation continuait de fortement ralentir dans la zone euro.



Les cours pétroliers remontent après leur accès de faiblesse des dernières séances, le brut léger (West Texas Intermediate, WTI) gagnant actuellement 0,7% à 82,9 dollars.



Parmi les sociétés ayant présenté leurs résultats trimestriels avant l'ouverture, Caterpillar est attendu en baisse après des performances meilleures que prévu qui peinent à masquer un ralentissement de sa croissance.



Pfizer devrait lui aussi démarrer la séance dans le rouge suite à des performances de 3ème trimestre moins bonnes que prévu, marquées notamment par un déclin de ses activités dans le Covid.





