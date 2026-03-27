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Wall Street : tous les indices clôture au plus bas... depuis le 5 ou 20 août 2025
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 22:07

Wall Street a clôturé en net repli vendredi (-1,7% pour le S&P500, -2,1% hebdo, le Nasdaq Composite lâche -2,2% et -3,1% en hebdo), alors que les cours du pétrole "WTI" ont poursuivi leur ascension, au-delà des 100$... ce qui fait plonger les compagnies aériennes et les compagnies de croisières.
Le "Soxx" (ETF semiconducteurs) lâche encore -1,6% après -4,75% la veille dans le sillage de Nvidia -2,2%, Broadcom -2,8%, Palo-Alto -6%, ARM -6,9%, Datadog -7,9%
Le Dow Jones Industrial a également lâché -1,7% ce vendredi (à 45.167, au plus bas depuis le 21/08/2025), et il affiche désormais un repli de 10% par rapport à son record de clôture du 10 février, il perd -7% depuis le 1er janvier, les autres indices effacent tous leurs gains depuis le 20 août dernier (S&P) et 5 août (Nasdaq) respectivement.

A moins de nouveaux développements improbables ce weekend, la situation apparaît de plus en plus chaotique et sans issue au Moyen Orient : l'Iran n'a pas donné suite aux condition posées par États-Unis (proposition en 15 points) qui s'est engagé à suspendre les frappes sur ses installations énergétiques jusqu'au 6 avril... et dans le même temps, Israël revendique avoir bombardé simultanément les trois plus grandes aciéries iraniennes, puis le réacteur à eau lourde de Khondab ainsi que des sites de production et de conversion d'uranium.
L'escalade continue, Tsahal poursuit ses opérations au Liban (Téhéran a prévenu que cela entrainerait une riposte dévastatrice) et les Houthis se préparent à fermer le détroit de Bab El Mandeb si la situation dégénère.

Le "VIX" a grimpé de 13,2%, au-delà des "31", ( 20% hebdo, 68% sur la semaine écoulée) signalant un niveau de stress très élevé, la variable inflation l'emporte largement sur le "risk off" (recherche de sécurité) aux yeux des détenteurs de dettes souveraines.

Les marchés obligataires véhiculent tous -simultanément- des signaux d'alarme comme on n'en n'avait plus observé depuis le printemps 2001.

De grosses résistances moyen terme sont pulvérisées, des seuils psychologiques franchis résolument : le "30 ans" ( 5Pts à 4,986%) tutoie les 5,00% (4,997% au plus haut), le "20 ans" les dépasse allègrement, le "10 ans prend 2Pts à 4,44%, le "2 ans" a fait une incursion au-delà des 4% (4,025%) avant de faire machine arrière vers 3,92%... le mouvement le plus significatif du jour avec 11Pts de volatilité.
Le "10 ans" US se tend de 5Pts sur la semaine (cela ne paraît pas trop impressionnant) mais il se dégrade de 50Pts depuis le 27 février : les anticipations monétaires se sont retournées et c'est désormais une hausse de taux qui se dessine d'ici fin 2026, au lieu d'une ou 2 baisses comme la FED le laissait présager.
Le spread entre le rendement des Treasuries à deux ans (3,93%) et dix ans (4,42%) se réduit encore à 49 points de base, témoignant là encore d'une intensification des craintes d'une récession... en plus des anticipations inflationnistes : c'est la double peine, l'effet de ciseaux le plus préjudiciable.

La principale statistique du jour trahit les premiers signaux d'alerte sur la consommation des ménages aux Etats Unis.

L'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan a reculé de -3,3Pts à 53,3 points en mars, contre 53,5 points attendus après 56,6 le mois précédent.
Mais la vraie préoccupation est que la remontée de leurs anticipations d'inflation à un an - passées de 3,4% à 3,8% en un mois - amène les ménages à réduire leurs dépenses, et le "30 ans" qui renoue avec les 5% propulse les taux hypothécaires au-delà de 7%, niveau à partir duquel la demande de crédit immobilier s'effondre.

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