Wall Street: toujours portée par les techs avant l'ISM

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter en légère hausse mardi matin, de nouveau soutenue par les valeurs technologiques en attendant de nouvelles données sur l'activité dans le secteur des services.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices américains avancent de 0,1% à 0,3%, annonçant une modeste progression à l'ouverture.



Les investisseurs sont dans l'attente de la parution, en début de séance, de l'indice ISM des services qui devrait confirmer la bonne santé de l'économie américaine.



Les intervenants de marché surveillent de près les indicateurs depuis que la Fed a évoqué, le mois dernier, l'entrée dans une 'nouvelle phase' de sa politique monétaire marquée par un rythme de baisses des taux moins rapide qu'auparavant.



Selon le baromètre FedWatch de CME Group, les traders ne tablent pas sur une nouvelle réduction de taux avant le mois de juin, ce qui signifie que la Réserve fédérale passerait son tour à l'issue de ses réunions de janvier, mars et mai.



Annoncé une heure avant l'ouverture, le creusement du déficit commercial des Etats-Unis à 78,2 milliards de dollars en novembre contre -73,6 milliards le mois précédent n'a pas eu beaucoup de répercussions sur les marchés.



La tendance devrait continuer d'être portée par les valeurs technologiques et plus particulièrement par Nvidia, au lendemain de la présentation par le géant des puces dédiées à l'IA de nouvelles fonctionnalités dans les robots, les PC et les jeux vidéo.



'Le discours tenu par Jensen hier soir à l'occasion du CES de Las Vegas ressemblait plus à un concert de rock qu'à une présentation de directeur général', relaye ce matin Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



Après avoir gagné plus de 3% hier, l'action Nvidia était attendue en hausse de 2,5% mardi matin.



Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat à dix ans, référence du marché américain, remonte, à près de 4,64%, à un plus haut depuis mai 2024.



Le dollar se replie face à l'euro, qui tente de revenir au contact de la barre de 1,04, ce qui permet au baril de pétrole WTI de remonter au-delà de 74 dollars (+0,6%), la faiblesse du billet vert rendant l'or noir meilleur marché pour les investisseurs.





