Wall Street toujours dans l'espoir d'une accalmie au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 21:10
Dans un premier temps, l'Iran avait jugé excessives les propositions américaines transmises par le Pakistan, tout en réaffirmant sa souveraineté sur le détroit d'Ormuz. Toutefois, mercredi, un haut responsable iranien a indiqué que ces propositions restaient à l'étude en vue d'une possible désescalade.
Les marchés ont été rassurés par des informations selon lesquelles Washington chercherait à obtenir un cessez-le-feu, avec pour objectif notamment la reprise du trafic maritime dans cette zone stratégique pour le commerce mondial.
Arm s'envole, le spatial en ébullition
Sur le front des valeurs, Arm a bondi de 16,38% après la présentation de sa première puce dédiée à l'inférence, l'Arm AGI CPU. Le groupe table sur environ 15 milliards de dollars de revenus générés par ce processeur d'ici 2031.
Le secteur aérospatial a également été particulièrement bien orienté après des informations de The Information évoquant un possible dépôt imminent du dossier d'introduction en Bourse de SpaceX. Dans ce contexte, Rocket Lab a grimpé de 10,31%, Intuitive Machines de 14,68% et EchoStar de 7,43%. La plus forte hausse, à 15,37%, revient à Destiny Tech100, dont la principale participation est liée à la société spatiale d'Elon Musk.
Rebond des valeurs chinoises
Parmi les autres mouvements notables, les titres JD.com et Alibaba ont respectivement progressé de 8,3% et 3,52%. Cette hausse intervient après que les médias d'État chinois et les autorités de régulation ont appelé les acteurs de la livraison de repas à mettre fin à la guerre des prix, un signal perçu positivement par les investisseurs.
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