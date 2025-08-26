Wall Street: tiraillée entre les inquiétudes sur la Fed et la tentation Nvidia information fournie par Cercle Finance • 26/08/2025 à 17:40









(Zonebourse.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mardi matin, tiraillée entre la polémique entourant l'indépendance de la Fed après le brusque limogeage de l'une de ses gouverneures et la volonté apparente des investisseurs de commencer à se positionner sur les valeurs liées à l'IA à la veille des résultats très attendus de Nvidia.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,1% à 45.265,5 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,1% à 21.477,5 points.



D'un côté, les investisseurs semblent déstabilisés par la décision du président américain Donald Trump de démettre de ses fonctions Lisa Cook, une gouverneure de la Réserve fédérale réputée proche de Jerome Powell, le patron de la banque centrale américaine.



Le milliardaire a justifié sa décision par des informations selon lesquelles Cook aurait contracté en 2021 - c'est-à-dire avant son entrée à la Fed - deux prêts immobiliers déclarés comme 'résidence principale' pour des biens pourtant différents, et ce à seulement deux semaines d'intervalle.



Si la révocation de Cook devait être validée, Trump disposerait d'un siège supplémentaire à pourvoir au sein du conseil des gouverneurs de la Fed, ce qui lui permettrait de disposer d'une majorité de quatre membres 'colombes' c'est-à-dire favorables à une politique accommodante au sein de l'instance qui compte au total sept membres



Les investisseurs craignent néanmoins que la multiplication des scandales politiques, après le récent renvoi immédiat de la responsable des statistiques du BLS (Bureau of Labor Statistics), accusée d'avoir manipulé les chiffres de l'emploi, viennent accroître la probabilité d'une erreur en matière de politique monétaire voire de créer un mouvement de défiance des marchés.



De l'autre, les intervenants semblent disposés à revenir timidement à l'achat sur les valeurs liées à l'IA à la veille de la publication décisive de Nvidia, prévue demain soir.



Autre facteur encourageant, Elon Musk a indiqué qu'il prévoyait de déployer 50 millions de puces équivalentes aux H100, les processeurs puissants de Nvidia conçus pour l'intelligence artificielle d'ici à 2030 pour son entreprise xAI, sa société d'intelligence artificielle concurrente d'OpenAI, un projet qui va requérir d'énormes investissements et avoir un fort impact sur les infrastructures technologiques.



Dans ce contexte, Nvidia progresse de 0,8%, Palantir de 2% et AMD de 1,8%.



Eli Lilly s'adjuge plus de 4% alors que les premiers résultats de l'essai de phase 3 évaluant l'orforglipron, a montré que les participants souffrant d'obésité ou de surpoids et de diabète de type 2, une population ayant des difficultés accrues à perdre du poids, avaient perdu en moyenne 10,5% de leur poids à la dose la plus élevée.



Boeing est également recherché (+2,2%) suite à une commande de Korean Air, qui a l'intention de lui acheter 103 avions économes en carburant afin de moderniser sa flotte et soutenir sa croissance.



Sur le marché des taux, les inquiétudes autour de la Fed ont pour effet une poursuite du repli de l'obligataire, ce qui fait remonter le rendement des Treasuries à dix ans à près de 4,28%.



Avec les remous autour de la Fed, le dollar se replie face à l'euro, qui en profite pour revenir au-dessus de son support de 1,1650.



En dépit de la faiblesse du dollar, les cours du brut repartent à la baisse après leur rebond de la semaine passée, le WTI texan lâchant actuellement 2% à 63,5 dollars.





































































