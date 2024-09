Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: timide rebond après une semaine douloureuse information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 17:40









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en hausse lundi, effaçant une partie de ses lourdes pertes subies la semaine dernière dans le sillage d'un regain d'inquiétudes concernant la santé de l'économie.



En fin de matinée, le Dow Jones reprend 0,8% à 40.667,5 points, tandis que le Nasdaq avance de 0,3% à 16.742,5 points.



Ce dernier avait décroché de presque 6% la semaine passée, sa baisse hebdomadaire la plus marquée en plus d'un an sur fond de statistiques décevantes concernant l'emploi, un signal jugé préoccupant pour la croissance.



Après ce brusque regain de volatilité sur les marchés, bon nombre d'analystes tentent néanmoins de rassurer les investisseurs sur la gravité de la situation actuelle.



'C'est vrai que nous avons connu quelques accès de faiblesse cet été, mais les fondamentaux sur les marchés d'actions restent favorables, de notre point de vue', souligne Mark Haefele, le directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, la branche de gestion de fortune d'UBS



Celui-ci rappelle s'attendre à ce que les sociétés composant l'indice S&P 500 fassent croître leurs résultats de 11% cette année, puis de 8% en 2025.



'Et d'un point de vue historique, en l'absence de récession, l'indice a progressé en moyenne de 12% lors des 12 mois ayant suivi une première baisse de taux du cycle d'assouplissement de la Fed', rappelle-t-il.



Parallèlement, un courant d'achats opportunistes et de chasse aux bonnes affaires permet aux actions de rebondir après les fortes ventes observées la semaine passée.



A ce jeu, ce sont les valeurs industrielles (+1,3%), financières (+1,2%) et liées à la consommation non essentielle (+1,2%) qui sont les plus recherchées aujourd'hui.



Le sentiment de marché à Wall Street reste par ailleurs influencé par les indicateurs économiques.



Côté chiffres, les stocks des entreprises américaines ont légèrement rebondi en juillet (+0,2%) après être restées stables au mois de juin, montrent des données publiées par le Département du Commerce.



La statistique a été principalement portée par la hausse de 1% des stocks d'automobiles tandis que les stocks d'équipements informatiques ont augmenté de 1,4%.



Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance, mercredi, des dernières données sur l'inflation américaine, qui devraient se montrer rassurantes avec le reflux des prix de l'énergie.



Sur le front des valeurs, Boeing s'adjuge plus de 3% après avoir annoncé pendant le week-end avoir conclu un accord avec son syndicat IAM 751 en vue de garantir l'emploi dans la région de Seattle, ce qui réduit considérablement le risque associé au dossier, selon les analystes.



Apple cède 0,6% malgré le lancement officiel, demain, de son nouvel iPhone 16, une tendance habituelle puisque le titre de la firme à la pomme s'est inscrit en baisse 12 fois sur 17 lors des présentations des dernières versions de l'appareil.



Palantir grimpe de son côté de plus de 10% en vue de la prochaine intégration du titre sur le S&P 500, l'indice de référence des gérants américains.





