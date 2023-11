Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : termine sans direction, stats US sans impact information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 23:59









(CercleFinance.com) - Wall Street termine dans le vert, à l'arrachée, mais sur une 12ème ou 13ème séance de hausse sur une série de 15 (pour le Nasdaq).

C'est la plus spectaculaire série haussière depuis la mi-mars 2022, et les espoirs d'un cessez le feu russo-ukrainien.



Le Nasdaq (+0,07%) termine quasi inchangé, soutenu par Sirius +6,1%, Netflix +3%, Telsa +2,3%, Paypal +2,8%, Intel +3%.

La hausse a été freinée par Cadence -2,5%, Palo Alto -1,9%, Amazon -1,8%, Nvidia et AMD -1,6%



Le S&P500 grappille +0,16% grâce à Carnival +4,6%, Norwegian Cruise +4,65%, ... mais aussi et surtout grâce au secteur des biens de consommation de base qui a bénéficié de l'envol de Target (+17,8 %, plus forte hausse depuis août 2019) qui a emmené dans son sillage Kohl's avec +9%, Macy's avec +7,5%.

A la baisse, le secteur des 'pharmas' avec Vertex -5,6%, Eli & Lilly -3,6%,



