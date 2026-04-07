 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street termine sans direction claire avant la fin de l'ultimatum de Trump
information fournie par AFP 07/04/2026 à 22:46

Un opérateur à la Bourse de New York, le 7 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 7 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mardi, à quelques heures de l'expiration de l'ultimatum de Donald Trump à l'Iran pour débloquer le détroit d'Ormuz, certains opérateurs voulant croire à une prolongation du délai.

Le Dow Jones a reculé de 0,18% tandis que l'indice Nasdaq a grappillé 0,10% et l'indice élargi S&P 500 a glané 0,08%.

Le président des États-Unis a donné jusqu'à 20H00, 00H00 GMT) heure de Washington, à Téhéran pour rouvrir la navigation dans le détroit d'Ormuz, menaçant d'éradiquer "une civilisation entière" si l'Iran s'y opposait.

Quelque 20% du brut mondial transite habituellement par ce passage stratégique, mais Téhéran orchestre sa quasi-paralysie pour faire pression sur les Etats-Unis, avec un trafic maritime réduit d'environ 90% à 95% par rapport à avant la guerre.

"Un sentiment d'inquiétude (...) règne sur le marché", commente Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Mais certains opérateurs "sont convaincus que le pire scénario va être évité", ajoute-t-il, d'où le mouvement modéré des cours.

Le Premier ministre pakistanais, qui joue un rôle clé de médiateur dans la guerre au Moyen-Orient, a notamment exhorté mercredi Donald Trump à prolonger de deux semaines son ultimatum.

Le président américain "est au courant de la proposition et il y aura une réponse", a dit mardi sa porte-parole Karoline Leavitt.

"Le marché ne croira au pire scénario que lorsqu'il le verra de ses propres yeux", soutient Patrick O'Hare. "Il a déjà connu ce type de situation par le passé avec ce président."

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a multiplié les annonces grandiloquentes, qu'il a régulièrement contredites lui-même par la suite. Un phénomène désigné par les marchés par l'acronyme "Taco" ("Trump se dégonfle toujours").

Sur le marché obligataire, après s'être tendu à l'ouverture, le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain reculait.

Il évoluait autour de 4,30% vers 20H20 GMT, contre 4,33% la veille en clôture.

La situation géopolitique fait passer l'agenda macroéconomique de la semaine au second plan.

Mais les opérateurs garderont tout de même un oeil sur le compte-rendu de la dernière réunion ("minutes") de la banque centrale américaine (Fed) attendu mercredi, estime Kevin Ford, de Convera.

"Ils chercheront à comprendre comment la Réserve fédérale évalue l'instabilité géopolitique par rapport à la politique monétaire intérieure", remarque l'analyste.

Le marché attend également l'indice d'inflation PCE - privilégié par la banque centrale américaine (Fed) - jeudi, puis l'indice des prix à la consommation (CPI), vendredi.

Au tableau des valeurs, le spécialiste des semi-conducteurs Broadcom a été recherché (+6,21% à 333,97 dollars), porté par l'extension de sa collaboration avec Alphabet (maison mère de Google) pour lui fournir des puces électroniques.

Broadcom a également signé un accord avec Anthropic, créatrice du modèle d'IA générative Claude, pour déployer plusieurs gigawatts de capacité de calcul, à partir de 2027.

Apple a reculé de 2,07% à 253,50 dollars, pâtissant d'informations de presse selon lesquelles la société serait confrontée à des difficultés concernant le développement de ses très attendus iPhones pliables.

Le fabricant de mini-caméras GoPro, en difficulté, a trébuché de plus de 5% après avoir annoncé mardi dans un communiqué qu'il allait réduire ses effectifs "d'environ 23%".

Nasdaq

Valeurs associées

ALPHABET-A
305,4600 USD NASDAQ +1,82%
APPLE
253,5000 USD NASDAQ -2,07%
GOPRO RG-A
0,7404 USD NASDAQ -5,21%
S&P GLOBAL
430,060 USD NYSE -0,26%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank