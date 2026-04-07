Wall Street termine sans direction claire avant la fin de l'ultimatum de Trump

Un opérateur à la Bourse de New York, le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mardi, à quelques heures de l'expiration de l'ultimatum de Donald Trump à l'Iran pour débloquer le détroit d'Ormuz, certains opérateurs voulant croire à une prolongation du délai.

Le Dow Jones a reculé de 0,18% tandis que l'indice Nasdaq a grappillé 0,10% et l'indice élargi S&P 500 a glané 0,08%.

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