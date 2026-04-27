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Wall Street termine pratiquement inchangée
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 22:17

La Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé lundi au début d'une semaine chargée, avec la publication de nombreux résultats d'entreprises et d'indicateurs, la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt et la poursuite de l'incertitude entourant l'issue de la guerre avec l'Iran.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,13%, ou 62,92 points, à 49.167,79 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 8,83 points, soit 0,12%, à 7.173,91 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 50,50 points, soit 0,20%, à 24.887,1 points.

Les échanges ont été faibles et les variations modérées, les investisseurs reprenant leur souffle après la série de records en clôture établis la semaine dernière par le S&P 500 et le Nasdaq.

"Le marché tente simplement de s'adapter à la reprise en cours et de digérer les records historiques atteints par les indices", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille chez Dakota Wealth à Fairfield, dans le Connecticut. "Et il cherche à déterminer si ces records historiques sont justifiés ou non."

La saison des résultats du premier trimestre bat son plein, de nombreuses entreprises de premier plan devant publier leurs résultats cette semaine, dont cinq des « Magnificent Seven », les géants technologiques à très forte capitalisation : Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O , Meta Platforms META.O , Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O .

Les investisseurs tenteront d'évaluer dans quelle mesure ces entreprises commencent à récolter les fruits de leurs dépenses massives dans l'intelligence artificielle.

A la fin de la semaine dernière, 139 entreprises du S&P 500 avaient publié leurs résultats du premier trimestre, qui avaient dans 81% des cas dépassé les estimations.

Selon Raymond James, les entreprises qui doivent publier leurs résultats cette semaine représentent environ 44 % de la capitalisation boursière du S&P 500.

"Les prévisions sont plutôt bonnes. Nous observons une croissance des bénéfices de 15%, ce que je qualifierais de très bon contexte, si ce n'est que le chemin est devenu beaucoup plus cahoteux", a ajouté Robert Pavlik en référence à la guerre au Moyen-Orient et à ses conséquences sur l'économie mondiale.

Côté valeurs, Verizon VZ.N a progressé de 1,5% après que l'opérateur de télécommunications a revu à la hausse ses prévisions annuelles, grâce à un nombre d'abonnés supplémentaires supérieur aux attentes.

Nvidia NVDA.O (+4%) a continué sur son élan de la séance précédente, retrouvant une capitalisation boursière supérieure à 5.000 milliards de dollars.

Valeurs associées

ALPHABET-A
350,3400 USD NASDAQ +1,72%
AMAZON.COM
261,1200 USD NASDAQ -1,09%
APPLE
267,6100 USD NASDAQ -1,27%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 167,79 Pts Index Ex -0,13%
META PLATFORMS
678,6200 USD NASDAQ +0,53%
MICROSOFT
424,8200 USD NASDAQ +0,05%
NASDAQ Composite
24 887,10 Pts Index Ex +0,20%
NVIDIA
216,6100 USD NASDAQ +4,00%
S&P 500 INDEX
7 173,91 Pts CBOE +0,12%
USA BENCHMARK 10A
4,373 Rates +0,45%
VERIZON COMM
47,080 USD NYSE +1,50%
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