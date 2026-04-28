Colombie: "Assez de violence, assez de morts", exhortent les proches des 21 civils tués dans un attentat

Des proches pleurent sur le cercueil d'un chauffeur tué dans un attentat à la bombe à Cajibio, dans le département du Cauca, en Colombie, le 27 avril 2026 ( AFP / JOAQUIN SARMIENTO )

"Assez de violence, assez de morts", se lamente Joao Valencia, 42 ans, proche d'un des 21 civils tués samedi dans un attentat à la bombe attribué à une guérilla dans le sud-ouest de la Colombie, au cours de funérailles célébrées lundi à Cajibio, proche du lieu de l'explosion.

Des centaines de personnes vêtues de blanc, agitant des drapeaux ou des carrés de papier immaculés, se sont réunies pour porter en terre six cercueils bénis par un prêtre, a constaté l'AFP.

L'une des banderoles brandies appelle au "respect de la vie, du territoire et (au) droit à vivre en paix". "Assez d'innocents tombés dans cette guerre si absurde", clame une autre, tandis que des photos des défunts, majoritairement des mères de famille, étaient exhibées par leurs proches éplorés.

"Je ne veux pas qu'on nous entraîne dans ces guerres", déclare à l'AFP, au bord des larmes, Angela Puliche, une habitante de la Pedregosa, petite ville d'où étaient originaires 12 des victimes. Son père était le chauffeur du bus qui a été détruit lors de l'attaque.

Le site d'un attentat à la bombe à Cajibio, dans le département de Cauca, en Colombie, le 25 avril 2026 ( AFP / JOAQUIN SARMIENTO )

Ces victimes civiles ont été frappées par une bombe de forte intensité pendant qu'elles circulaient sur la route Panaméricaine reliant les villes de Cali et de Popayan, dans le département du Cauca.

Les autorités attribuent l'attentat à l'EMC (Etat-major central), la principale dissidence des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), qui n'a pas adhéré à l'accord de paix de 2016 et sème la terreur en Colombie sous la direction d'Ivan Mordisco, le criminel le plus recherché de ce pays.

L'armée soupçonne les rebelles d'avoir mis en place un barrage routier pour attirer les forces de l'ordre et leur tendre une embuscade à l'aide d'explosifs, a indiqué une source militaire à l'AFP.

C'est l'attentat le plus mortel contre des civils depuis l'explosion de la voiture piégée ayant fait 36 morts qui avait ciblé en 2003 le club El Nogal, un lieu de rassemblement de la haute société de Bogota, attribuée aux Farc, aujourd'hui dissoutes.

- 31 attaques -

Quelque 56 personnes ont été blessées dans l'attentat de samedi et, depuis vendredi, 31 actions attribuées à la guérilla ont été enregistrées au total dans trois départements limitrophes, a dit à l'AFP une porte-parole des forces armées.

La sénatrice Paloma Valencia, candidate du parti de l'ex-président de droite Alvaro Uribe (2002-2010), a dénoncé lundi un projet d'assassinat la visant ourdi par des dissidents d'Ivan Mordisco.

Le gouvernement a "laissé la violence prospérer", avait-elle plus tôt déploré.

"Il ne s'agit pas d'actes isolés mais d'une stratégie visant à déstabiliser le gouvernement de Petro", avait de son côté jugé l'avocat et candidat d'extrême droite à la présidentielle Abelardo de la Espriella.

Des proches pleurent une victime tuée dans un attentat à la bombe à Cajibio, dans le département de Cauca, en Colombie, le 27 avril 2026 ( AFP / JOAQUIN SARMIENTO )

Tous deux talonnent l'héritier politique de Gustavo Petro et favori des sondages, Ivan Cepeda, qui pointe des événements générant "un climat de peur favorisant les intérêts de secteurs d'extrême droite".

Cette "vague terroriste", à l'approche de l'élection présidentielle du 31 mai, est une réponse aux opérations militaires dans la zone, a assuré le ministre de la Défense Pedro Sanchez, accusant de "crimes de guerre" l'EMC, qui se finance principalement par le trafic de cocaïne.

L'offensive s'est poursuivie lundi. A Jamundi, dans le département de Valle del Cauca, des militaires ont retrouvé un camion chargé de poulets entièrement calciné, a constaté un journaliste de l'AFP. A l'aube, dans une zone de culture de coca du Cauca voisin, une camionnette chargée d'explosifs a sauté sans faire de victimes, selon des médias locaux.

- "Terroristes" -

Le Cauca est l'un des départements les plus visés par les attaques de la guérilla à l'approche du scrutin.

Pour Laura Bonilla, directrice adjointe de la Fondation Paix et Réconciliation, ces attaques s'inscrivent dans une stratégie "d'insécurité et de déstabilisation" destinée à maintenir le "contrôle sur la population civile".

Des proches pleurent une victime tuée dans un attentat à la bombe à Cajibio, dans le département de Cauca, en Colombie, le 27 avril 2026 ( AFP / Joaquin SARMIENTO )

Le président Gustavo Petro a qualifié les rebelles de "terroristes" et ordonné une intensification des opérations pour les neutraliser.

Depuis son investiture en 2022, le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie a tenté, sans succès, de négocier la paix avec les principales organisations armées, qui se sont au contraire renforcées.

Leurs effectifs ont doublé en dix ans pour atteindre 27.000 combattants, selon Gerson Arias, chercheur à la Fondation Idées pour la Paix.

Depuis l'accord de paix de 2016, divers groupes criminels se disputent les revenus du trafic de drogue, de l'extraction minière illégale et de l'extorsion, un phénomène que "la paix totale (voulue par M. Petro) n'a pas réussi à endiguer", selon Elizabeth Dickinson, directrice pour l'Amérique latine d'International Crisis Group.