Wall Street: termine mal le mois, -1,6% avant communiqué FED

(CercleFinance.com) - Wall Street a fini la séance sur une note de franche lourdeur avec un Dow Jones qui lâche -1,5%, un S&P500 à -1,3% et un Nasdaq à -2%.

Le bilan mensuel ressort ainsi négatif de -3,5% pour le 'S&P' et -3,9% pour le Nasdaq qui retombe nettement en dessous des 16.000Pts, pénalisée par Sirius -7,3%, Tesla -5,6%, Microsoft -3,2%, Intel -2,8%, Alphabet -2%, Apple -1,8%... et Amazon qui chutait de -3,3% reprenait +5% après publication de ses résultats, supérieurs au consensus avec 0,98$ par titre contre 0,85$ attendu et un chiffre d'affaire d'AWS en hausse de +17%.



AMD de son côté publiait des résultats parfaitement en ligne avec le consensus (mais les investisseurs espéraient mieux et le titre perdait -3,5%) et c'est Pinterest qui se distinguait avec +24% avec un C.A supérieur de 10% aux attentes et un nombre d'utilisateurs passant la barre des 500 millions dans le monde.



Le S&P500 reculait dans le sillage du secteur des casinos/entertainment (-5% en moyenne) et des groupes pétroliers avec Marathon -9,8%, Valero -4,1%, Halliburton et devon -3,6%, Occidental -3,3%, Chevron -3%.



Côté chiffres, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board s'est largement détérioré (-6,1Pts) pour le 3ème mois consécutif en avril, à 97 ce mois-ci contre un chiffre révisé de 103,1 en mars : il s'agit de son plus bas niveau depuis juillet 2022.



Le sous-indice mesurant les anticipations des consommateurs a chuté à 66,4 après 74 le mois passé, un chiffre en-dessous du seuil des 80 points étant souvent annonciateur d'une récession à venir.





Wall Street subit un coup d'arrêt à 5 mois de hausse, mais ne valide pas un basculement majeur, d'autant que la tension des taux aurait pu causer bien plus de dégâts sur les 'technos' (les plus vulnérables à la dégradation des conditions de crédit).

les T-Bonds se retendent de +7Pts vers 4,685%, le '2 ans' de +5Pts à 5,023%.



Les marchés gèrent mal les incertitudes entourant la tonalité du communiqué de la Fed qui sera publié demain soir.



Aucun changement de taux n'est attendu à l'occasion, mais les intervenants vont disséquer les éléments de langage relatifs à l'inflation : c'était presque impensable il y a 3 mois, mais l'hypothèse de zéro baisses de taux en 2024 et d'une hausse en janvier 2025 (dans 9 mois) rassemble désormais 33% des suffrages, tandis qu'une 1ère baisse de taux en septembre est marginalement majoritaire.

Les dernières semaines ont été clairement marquées par une spectaculaire révision à la baisse des anticipations de baisses de taux aux Etats-Unis pour 2024, passées de sept à potentiellement zéro.



Cette séance a également démontré la vulnérabilité des cryptos à la tension des taux US : l'Ethereum chute de -6,5%, le Solana de -7%, bitcoin de -5%, sous le support majeur des 60.500$/60.000$ (le BTC s'inscrit au plus bas ce soir à 59.850, vers 22H15).





