Wall Street termine en ordre dispersé, signes de progrès à l'approche de la fin de l'ultimatum de Trump

* Le Dow Jones cède 0,18%, le S&P-500 avance de 0,08% et le Nasdaq progresse de 0,10%

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, les négociations sur la guerre en Iran semblant progresser à l'approche de la fin de l'ultimatum posé par le président américain Donald Trump pour obtenir du régime de Téhéran qu'il rouvre le détroit d'Ormuz.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,18%, ou 85,42 points, à 46.584,46 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 5,02 points, soit 0,08% à 6.616,85 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 21,51 points, soit 0,10% à 22.017,849 points.

Les trois grands indices américains ont reculé dans la dernière heure avant la fermeture des marchés, lorsque le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a déclaré sur le réseau X que les efforts diplomatiques visant à trouver une solution pacifique au conflit en cours au Moyen-Orient progressaient de manière constante.

Il a par ailleurs exhorté Donald Trump à prolonger de deux semaines le délai qu'il avait fixé à l'Iran et a demandé à Téhéran de rouvrir le détroit d'Ormuz pendant la même période, en signe de bonne volonté.

"Les investisseurs évaluent la situation en essayant de décrypter les messages du président et de prédire dans quelle mesure il mettra en pratique certaines de ses déclarations concernant cet ultimatum", explique Matthew Keator, directeur de Keator Group, firme de gestion à Lenox dans le Massachusetts. "Dans quelle mesure s'agit-il d'une posture, et dans quelle mesure annonce-t-il ce qu'il va réellement faire?"

"Les investisseurs doivent veiller à procéder à tous les ajustements nécessaires en fonction de leur situation personnelle."

Malgré l'intensification des attaques contre l'Iran, Téhéran n'a pas encore permis au trafic de reprendre dans le détroit d'Ormuz.

Donald Trump a juré d'ordonner une "destruction complète" du pays si la République islamique ne scellait pas un accord d'ici mardi 20h00 (heure de la côte Est américaine), soit mercredi 00h00 GMT.

Les prix du pétrole ont bondi depuis le déclenchement des bombardements israélo-américains sur l'Iran, le 28 février, provoquant de vives réactions sur les marchés, attisant les craintes d'une hausse de l'inflation et tempérant les espoirs d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine cette année.

Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI)

CLc1 a reculé par rapport à ses plus hauts de la séance pour clôturer en hausse de 0,5%, tandis que le Brent LCOc1 a clôturé en baisse de 0,5%.

Aux valeurs, UnitedHealth UNH.N a bondi et ses concurrents Humana HUM.N et CVS Health CVS.N ont avancé après l'annonce du gouvernement américain lundi qu'il augmenterait les remboursements versés aux assureurs privés proposant des plans Medicare Advantage aux personnes âgées.

AAPL.O a chuté après que le Nikkei Asia a rapporté que l'entreprise avait rencontré des difficultés dans la phase de test technique de son premier iPhone pliable, ce qui pourrait entraîner des retards dans la production de masse et le calendrier d'expédition.

Broadcom AVGO.O a progressé après avoir signé un accord à long terme avec Alphabet GOOGL.O pour le développement de ses puces d'intelligence artificielle.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(; version française Camille Raynaud)