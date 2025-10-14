Wall Street termine en ordre dispersé, les banques tirent les gains

* Le Dow Jones gagne 0,44%, le S&P-500 cède 0,16% et le Nasdaq perd 0,76%

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, les investisseurs jonglant entre les résultats trimestriels globalement positifs des grandes banques américaines, les commentaires du président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell et les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,44%, ou 202,88 points, à 46.270,46 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 10,41 points, soit -0,16% à 6.644,31 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 172,91 points, soit -0,76% à 22.521,701 points.

Plusieurs grandes banques américaines ont fait état de résultats trimestriels solides grâce à la bonne performance du segment banque d'investissement, contribuant ainsi à la hausse du compartiment bancaire du S&P 500 .SPXBK .

Wells Fargo WFC.N et Citigroup C.N ont gagné respectivement 7,15% et 3,89% après un bénéfice au troisième trimestre meilleur qu'attendu.

JPMorgan Chase JPM.N et Goldman Sachs GS.N ont cependant cédé 1,91% et 2,04%, malgré de bons résultats.

Les actifs sous gestion de BlackRock BLK.N ont atteint un niveau record de 13.460 milliards de dollars, faisant grimper l'action de 3,39%.

La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine est restée au centre des préoccupations mardi, les deux pays ayant commencé à s'imposer des taxes portuaires réciproques, alors que le président américain avait adouci son ton au cours du week-end.

"Le marché a vraiment du mal à savoir où cela va mener", a déclaré Ross Mayfield, stratège en investissement chez Baird Private Wealth Management.

Par ailleurs, le président de la Fed, Jerome Powell, a fait état de pression persistantes sur le marché du travail américain en septembre tout en estimant que l'économie "pourrait suivre une trajectoire un peu plus ferme que prévu".

Le Fonds monétaire international (FMI), de son côté, a relevé sa prévision de croissance mondiale pour 2025, les chocs douaniers et les conditions financières s'étant avérés plus marqués que prévu, mais a averti qu'une nouvelle guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine pourrait ralentir la production de manière significative.

Parmi les autres valeurs, Walmart WMT.N a progressé de 4,98% après avoir annoncé un partenariat avec OpenAI afin de permettre à ses clients et aux membres du Sam's Club de faire leurs achats directement via ChatGPT.

Les gains enregistrés par les valeurs industrielles ont soutenu le Dow Jones et Caterpillar CAT.N a avancé de 4,50%après que JPMorgan a relevé son objectif de cours sur le titre.

(Rédigé par Sukriti Gupta et Twesha Dikshit à Bangalore et Noel Randewich à San Francisco, avec la contribution de Sinead Carew ; version française Kate Entringer)