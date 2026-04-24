Wall Street termine en ordre dispersé, le Nasdaq euphorique

(Répétition signature, texte inchangé)

* - Le Dow Jones .DJI cède 0,16%

* - Le S&P 500 .SPX gagne 0,8%

* - Le Nasdaq .IXIC a gagne 1,63%

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, avec un Dow Jones en légère baisse mais un Nasdaq dopé par l'espoir de reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran et par l'envolée du fabricant de puces Intel.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,16%, ou 79,61 points, à 49.230,71 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 56,68 points, soit 0,80%, à 7.165,08 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 398,09 points, soit 1,63%, à 24.836,599 points.

Le Nasdaq signe une quatrième semaine de hausse consécutive pour clôturer à un niveau record.

"La situation avec l'Iran reste assez fragile, il y a eu beaucoup de revirements. Je suppose que cela va continuer, mais pour l'instant, il y a quelques lueurs d'espoir", a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital Management à Saint-Louis, dans le Missouri.

Le secteur des semi-conducteurs, l'un des plus performants du marché cette année, a poursuivi sa progression. L'indice Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX a enregistré une série record de 18 séances de hausse consécutives.

Intel INTC.O (+23,6%) a atteint un niveau record et a réalisé la meilleure performance de l'indice de référence S&P, suite à des prévisions de chiffre d'affaires supérieures aux attentes pour le deuxième trimestre.

"Tous les doutes et les craintes concernant le retour sur investissement des dépenses d'investissement en intelligence artificielle des géants de la tech – Amazon AMZN.O , Google, Microsoft MSFT.O et Meta META.O – s'estompent rapidement, ce qui dynamise les valeurs des fabricants de semi-conducteurs, les sous-traitants et l'ensemble des entreprises industrielles", a souligné Jed Ellerbroek.

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Chuck Mikolajczak, version française Tangi Salaün)