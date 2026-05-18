Wall Street termine en ordre dispersé, la "tech" sous pression

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, avec un repli plus marqué pour l'indice Nasdaq, le secteur technologique ayant été victime de prises de profits tandis que les rendements obligataires souverains ont grimpé sur fond de craintes inflationnistes.

L'indice Dow Jones .DJI a progressé de 0,32%, ou 159,95 points, à 49.686,12 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 5,45 points, soit un repli de 0,07% à 7.403,05 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 134,41 points, soit une baisse de 0,51% à 26.090,73 points.

Le compartiment de la technologie .SPLRCT a cédé 0,97%, plus fort repli des 11 secteurs industriels du S&P 500.

Le géant des puces dédiées à l'IA Nvidia NVDA.O , première capitalisation boursière mondiale, a reculé de 1,33% alors que le groupe doit publier mercredi ses résultats trimestriels.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans a grimpé jusqu'à 4,631%, son plus haut niveau depuis février 2025.

Les tensions dans l'obligataire, généralisées, sont alimentées par la hausse des cours du pétrole consécutive au conflit au Moyen-Orient qui nourrit les inquiétudes sur un regain d'inflation.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Sinéad Carew à New York, Ragini Mathur et Utkarsh Hathi à Bangalore, version française Blandine Hénault)