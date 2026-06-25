Wall Street termine en ordre dispersé, freinée par les méga-capitalisations

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La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, le rebond amorcé par les valeurs technologiques au lendemain des résultats de Micron ayant été freiné par un recul de certaines méga-capitalisations technologiques, tandis que les investisseurs digèrent une volée de données économiques américaines.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,14%, ou 71,72 points, à 51.920,62 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu -0,73 points, soit -0,01% à 7.357,49 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -118,03 points, soit -0,46% à 25.358,603 points.

Les valeurs de la "tech" ont fini en baisse après des gains en début de séance, pesant sur le Nasdaq alors que les investisseurs s'inquiètent des dépenses sur les hyperscaler et l'intelligence artificielle (IA). Ces inquiétudes ont pris le dessus sur les perspectives encourageantes dans le secteur des microprocesseurs.

Qualcomm QCOM.O et Micron MU.O ont fait état mercredi soir d'une forte demande en infrastructures d'IA, apaisant les inquiétudes du marché sur la robustesse de ce secteur en plein essor, mais nécessitant des investissements massifs de la part des principaux acteurs.

Micron a terminé en hausse de 15,7% après des résultats trimestriels meilleurs que prévus, mais les inquiétudes persistent, tandis que les données sur l'inflation PCE américaine ont alimenté les espoirs d'une politique moins "hawkish" de la réserve fédérale américaine (Fed).

"Le marché a pris conscience que les bénéfices et le chiffre d’affaires exceptionnels d’une entreprise signifient qu'une autre en fait les frais en fin de compte", a déclaré Carol Schleif, directrice des investissements chez BMO Family Office. "Pour que Micron génère ce niveau de bénéfices et de chiffre d’affaires, c’est au détriment de quelqu’un d’autre."

La publication, une heure avant la cloche, de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, a également soutenu le moral des investisseurs, la mesure d'inflation préférée de la Fed ayant progressé conformément aux attentes en mai.

En réponse, les investisseurs anticipent une augmentation de 25 points de base des taux d'intérêt par la Fed d'ici la fin de l'année, selon des données de LSEG.

Aux valeurs, Apple AAPL.O recule de 6,1% après avoir annoncé une hausse des prix de ses iPad et MacBook, le géant technologique disant ne plus pouvoir protéger ses clients de la flambée des coûts des puces de mémoire et de stockage.

Les actions de Nvidia NVDA.O , Microsfot MSFT.O et Alphabet GOOGL.O ont concédé entre 0,5% et 3,5%.

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NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS