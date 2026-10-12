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Wall Street termine en ordre dispersé face au pétrole
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 22:42

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par Sinéad Carew et Ragini Mathur

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, les investisseurs se montrant prudents face à la hausse des cours pétroliers, en attendant les résultats des grandes banques américaines à partir de mardi.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,38%, ou 195,60 points, à 51.850,55 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu -4,30 points, soit -0,06% à 7.807,24 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -120,27 points, soit -0,44% à 27.245,902 points.

Le Brent LCOc1 atteint son plus haut niveau depuis environ deux semaines, s'échangeant à plus de 106 dollars le baril après les frappes meurtrières qui ont visé l'aéroport international de Ryad, capitale de l'Arabie saoudite, ce week-end.

Alors que le président américain Donald Trump a annoncé dimanche que l'Ukraine et la Russie étaient convenues d'un cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques, contribuant à un recul des cours pétroliers, des contradictions émanant des principaux intéressés ont inversé la tendance.

Le président ukrainien a démenti un tel accord, tandis que Moscou a déclaré lundi que les discussions à ce sujet se poursuivaient.

La saison des résultats s'amorce mardi avec les publications des grandes banques américaines, avec notamment Wells Fargo

WFC.N , Goldman Sachs GS.N , Citigroup C.N et JP Morgan

JPM.N .

Selon les données de LSEG IBES, les bénéfices du S&P 500 devraient bondir de 30,6% au troisième trimestre.

Cette semaine marque également la publication des chiffres de la consommation et des données sur l'inflation, ainsi que sur les ventes au détail.

"Plus tard dans la semaine, nous avons de gros résultats économiques", a déclaré Tim Ghriskey, stratège senior en gestion de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York, expliquant la prudence des investisseurs par le manque de repères sur le marché obligatoire.

"Nous attendons également des résultats qui seront importants. Les quatre banques publieront leurs résultars mardi et cela peut avoir un gros impact", ajoute-t-il.

Aux valeurs, Microsoft MSFT.O a dévoilé lundi sa nouvelle puce IA, Maia 300, et a dit qu'il prévoyait d'en déployer potentiellement plus d'un million l'année prochaine pour soutenir ses services d'IA internes. Le titre progresse de 1,1% à la clôture.

Chipotle Mexican Grill CMG.N perd 3,8% après que Starbucks

SBUX.O (+1,7%) a déclaré que la chaîne de café ne rachètera pas le groupe, mettant ainsi fin aux spéculations sur la potentielle plus grande acquisition jamais réalisée dans le secteur de la restauration.

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Bureau de Reuters)

Valeurs associées

CHIPOTLE MEXICAN
30,405 USD NYSE -3,72%
CITIGROUP
131,930 USD NYSE +1,77%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 850,55 Pts Index Ex +0,38%
GOLDMAN SACHS GR
894,520 USD NYSE -0,11%
JPMORGAN CHASE
334,490 USD NYSE +0,44%
MICROSOFT
541,1500 USD NASDAQ +1,14%
NASDAQ Composite
27 245,90 Pts Index Ex -0,44%
Pétrole Brent
106,02 USD Ice Europ +1,82%
S&P 500 INDEX
7 807,24 Pts CBOE -0,06%
STARBUCKS
92,2850 USD NASDAQ +1,69%
USA BENCHMARK 10A
5,353 Rates +1,64%
WELLS FARGO
83,305 USD NYSE -0,31%
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