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Wall Street termine en ordre dispersé face au pétrole
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 07:03

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Un panneau indiquant « Wall Street » est accroché devant la Bourse de New York

Un panneau indiquant « Wall Street » est accroché devant la Bourse de New York

par Sinéad Carew et Ragini Mathur

La Bourse de ‌New York a fini en ordre dispersé lundi, les investisseurs se montrant prudents face à la hausse des ​cours pétroliers, en attendant les résultats des grandes banques américaines à partir de mardi.

L'indice Dow Jones a gagné 0,38%, ou 195,60 points, à 51.850,55 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu -4,30 points, soit -0,06% à 7.807,24 points. Le ​Nasdaq Composite a reculé de son côté de -120,27 points, soit -0,44% à 27.245,902 points.

Le Brent atteint son plus haut niveau depuis environ deux semaines, ​s'échangeant à plus de 106 dollars le baril après les ⁠frappes meurtrières qui ont visé l'aéroport international de Ryad, capitale de l'Arabie saoudite, ce week-end.

Alors que ‌le président américain Donald Trump a annoncé dimanche que l'Ukraine et la Russie étaient convenues d'un cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques, contribuant à un recul des cours pétroliers, des ​contradictions émanant des principaux intéressés ont ‌inversé la tendance.

Le président ukrainien a démenti un tel accord, tandis que Moscou ⁠a déclaré lundi que les discussions à ce sujet se poursuivaient.

La saison des résultats s'amorce mardi avec les publications des grandes banques américaines, avec notamment Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup et JP Morgan.

Selon les données de LSEG ⁠IBES, les bénéfices du ‌S&P 500 devraient bondir de 30,6% au troisième trimestre.

Cette semaine marque également la publication ⁠des chiffres de la consommation et des données sur l'inflation, ainsi que sur les ventes au détail.

"Plus tard ‌dans la semaine, nous avons de gros résultats économiques", a déclaré Tim Ghriskey, stratège senior ⁠en gestion de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York, expliquant la prudence ⁠des investisseurs par le manque ‌de repères sur le marché obligatoire.

"Nous attendons également des résultats qui seront importants. Les quatre banques publieront leurs ​résultars mardi et cela peut avoir un gros impact", ‌ajoute-t-il.

Aux valeurs, Microsoft a dévoilé lundi sa nouvelle puce IA, Maia 300, et a dit qu'il prévoyait d'en déployer potentiellement plus d'un ​million l'année prochaine pour soutenir ses services d'IA internes. Le titre progresse de 1,1% à la clôture.

Chipotle Mexican Grill perd 3,8% après que Starbucks (+1,7%) a déclaré que la chaîne de café ne rachètera pas le ⁠groupe, mettant ainsi fin aux spéculations sur la potentielle plus grande acquisition jamais réalisée dans le secteur de la restauration.

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

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(Bureau de Reuters)

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