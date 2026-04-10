Wall Street termine en ordre dispersé avant les pourparlers au Pakistan

* Le Dow Jones cède 0,56%, le S&P-500 perd 0,11% et le Nasdaq gagne 0,35%

La Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé vendredi en raison de l'incertitude liée à l'issue des négociations attendues au Pakistan entre les Etats-Unis et l'Iran, après une semaine positive pour les indices grâce à l'annonce d'un cessez-le-feu, même fragile, au Moyen-Orient.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,56%, ou 269,23 points, à 47.916,57 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 7,77 points, soit 0,11% à 6.816,89 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 80,48 points, soit 0,35% à 22.902,894 points.

Sur la semaine écoulée, les trois grands indices de Wall Street enregistrent leur plus forte hausse depuis novembre.

Le S&P 500 a pris 3,6%, le Dow a augmenté de 3,0% et le Nasdaq a progressé de 4,7%.

"La géopolitique est au centre des préoccupations. Elle continue de faire la une des journaux et d'influencer les marchés", observe Tim Ghriskey, stratégiste chez Ingalls & Snyder à New York. "Ce ne sont pas les fondamentaux qui retiennent l'attention."

"Il y a beaucoup d'inquiétude, tellement d'inconnues", ajoute-t-il. "Cette partie du monde est encore en ébullition et les Etats-Unis vont avoir du mal à s'en extraire."

Publié avant l'ouverture, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis a attesté d'une nette augmentation de l'inflation en mars, à 3,3% en rythme annuel contre 2,4% en février, en raison de la hausse des prix de l'essence due à la guerre en Iran, mais cette accélération avait été anticipée.

L'indice des prix hors énergie et alimentaire a augmenté moins qu'attendu.

Le consensus actuel table sur le maintien des taux de la Réserve fédérale cette année, selon les données LSEG, alors que jusqu'à deux baisses de taux étaient espérées avant le début du conflit au Moyen-Orient.

L'indice de l'Université du Michigan sur le sentiment du consommateur a plongé ce mois-ci à un plus bas niveau record et sa composante des anticipations à court terme est tombée à son plus bas niveau depuis mai 1980.

Plombant le Dow Jones, les valeurs financières ont sous-performé dans l'attente des résultats trimestriels des grandes banques la semaine prochaine.

Les fabricants de semi-conducteurs ont connu une séance faste, toujours portés par les perspectives liées à l'essor de l'intelligence artificielle, ce qui a profité au Nasdaq Composite et dans une moindre mesure au S&P 500.

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Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)