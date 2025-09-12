Wall Street termine en ordre dispersé après ses records

PHOTO DE FICHIER : L'entrée de la rue Wall à la Bourse de New York à New York

(Reuters) -La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi après ses records de la veille, avec un Nasdaq en hausse grâce à Microsoft et Tesla ainsi qu'aux espoirs renforcés d'une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice Dow Jones a cédé 0,59%, ou 273,78 points, à 45.834,22 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 3,18 points, soit -0,05%, à 6.584,29 points. Le Nasdaq Composite a gagné de son côté 98,03 points, soit 0,45%, à 22.141,103 points.

Les trois indices signent une belle hausse hebdomadaire - plus de 1,5% pour le S&P, 2% pour le Nasdaq et près de 1% pour le Dow Jones - alors qu'une série de données peu optimistes, comme les chiffres décevants de la création d'emplois au mois d'août ou la forte baisse du moral des ménages en septembre, ont convaincu les investisseurs que la Réserve fédérale décidera mercredi prochain d'une baisse de ses taux directeurs pour soutenir l'économie.

Les marchés anticipent largement une baisse de 25 points de base et s'attendent désormais à deux autres baisses de même ampleur en 2025, soit une à chaque réunion restante de la Fed cette année.

"Après la forte hausse d'hier sur les marchés, les investisseurs ont pris le temps de souffler", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef chez CFRA Research. "Il n'y aura pas vraiment de données publiées d'ici (l'issue de la réunion de la Fed) mercredi. Il y a une forme d'attentisme."

Côté valeurs, Microsoft (+1,76%) a fini en nette hausse après avoir échappé à une lourde amende de l'Union européenne, la Commission ayant accepté les remèdes proposés par le géant de l'informatique pour résoudre les problèmes de concurrence liés à sa plateforme Teams.

Tesla a bondi de 7,35% après une déclaration de la présidente de son conseil d'administration, Robyn Denholm, minimisant l'impact de l'activité politique d'Elon Musk sur les ventes du constructeur de véhicules électriques et assurant que le PDG est désormais pleinement de retour aux affaires. L'action Tesla reste néanmoins en baisse d'environ 2% en 2025.

(Rédigé par Purvi Agarwal et Ragini Mathur à Bangalore et Noel Randewich à San Francisco ; version française Tangi Salaün)