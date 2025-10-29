Wall Street termine en ordre dispersé après les déclarations de Powell

Le Dow Jones cède 0,16%, le S&P-500 clôture à 0,00% et le Nasdaq avance de 0,55%

par Caroline Valetkevitch

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi après que le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell a déclaré qu'une nouvelle baisse des taux en décembre était loin d'être certaine.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,16%, ou 74,37 points, à 47.632,00 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 0,30 points, soit 0,00% à 6.890,59 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 130,98 points, soit 0,55% à 23.958,473 points.

Le Nasdaq a notamment profité de la hausse de Nvidia

NVDA.O , qui a dépassé la barre de 5.000 milliards de dollars de valorisation boursière.

Les indices avaient progressé en début de séance avant d'avancer encore lorsque la Fed a annoncé sa décision de réduire de 25 points de base l'objectif de taux des "fed funds", le ramenant dans une fourchette de 3,75% à 4,00%.

Après la déclaration de Jerome Powell, qui a dit qu'une nouvelle réduction du taux directeur lors de la réunion de décembre n'est pas acquise, les traders ont réduit la probabilité d'une baisse des taux en décembre à 71%, contre une probabilité de 90% précédemment.

"Le président Powell a indiqué qu'une nouvelle baisse des taux n'était pas acquise", a dit Oliver Pursche, conseiller de Wealthspire Advisors.

"Aucune baisse des taux n'est toutefois jamais acquise. Donc, pour moi, ce n'est pas un commentaire inapproprié. La Fed dépend des données", a-t-il ajouté.

Les investisseurs attendent avec impatience les résultats de plusieurs grandes entreprises cette semaine.

Meta Platforms META.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet

GOOGL.O doivent notamment publier leurs résultats après la clôture des marchés.

