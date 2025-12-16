Wall Street termine en ordre dispersé

*

Le Dow Jones cède 0,62%, le S&P-500 0,24% et le Nasdaq gagne 0,23%

par Abigail Summerville et Johann M Cherian

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi alors que les investisseurs examinent les données économiques afin d'évaluer les perspectives de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) pour l'année prochaine.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,62%, ou 302,30 points, à 48.114,26 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 16,25 points, soit 0,24% à 6.800,26 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 54,05 points, soit 0,23% à 23.111,462 points.

Le département du Travail a publié mardi son rapport mensuel, qui montre que l'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en novembre après une baisse en octobre liée aux coupes budgétaires du gouvernement.

Le taux de chômage a toutefois augmenté de 4,6%, selon le rapport, en raison de l'incertitude économique provoquée par la politique commerciale du président américain Donald Trump.

Un rapport publié par le département du Commerce a quant à lui montré que les ventes au détail avaient stagné en octobre aux Etats-Unis.

"Tout cela n'est plus vraiment d'actualité à ce stade. La plupart des données sont analysées sous l'angle de leur incidence sur la Fed, et celles que vous avez reçues aujourd'hui ne devraient pas changer la donne", a déclaré Mark Hackett, directeur des investissements chez Nationwide.

Aux valeurs, Pfizer PFE.N a reculé après avoir dit anticiper une année 2026 difficile en raison du recul des ventes de son vaccin contre le COVID-19.

B. Riley RILY.O a progressé après avoir fait état d'un bénéfice lors du deuxième trimestre.

Comcast CMCSA.O avançait également après des rumeurs concernant l'implication potentielle d'un investisseur activiste.

(Avec Shashwat Chauhan; version française Camille Raynaud)