information fournie par Boursorama avec AFP • 24/03/2026 à 08:36

Italie: un groupe grec rachète le quotidien La Repubblica

Le groupe de presse grec Antenna a annoncé lundi avoir acquis le quotidien italien de gauche La Repubblica auprès du milliardaire John Elkann, propriétaire du groupe de presse Gedi via sa holding Exor.

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Antenna a acquis 100% de Gedi, l'un des principaux éditeurs d'Italie, auprès d'Exor, qui possède La Repubblica mais aussi le site HuffPost Italia et des stations de radio, a-t-il précisé dans un communiqué.

Le montant de l'opération n'a pas été communiqué.

"L'acquisition de Gedi par Antenna renforcera une organisation indépendante de premier plan, basée en Italie, dans le domaine de l'information et du divertissement, disposant d'une large portée internationale et d'un attrait mondial", a déclaré le groupe grec, qui promet de garantir l'indépendance éditoriale et d'investir dans La Repubblica, fondé en 1976.

Le milliardaire John Elkann, héritier de la famille Agnelli et propriétaire de Gedi via sa holding Exor, avait indiqué mi-décembre être en "discussions avancées" pour vendre Gedi, et le titre La Repubblica, à Antenna, groupe de presse fondé par l'armateur grec Minos Kyriakou, décédé en 2017.

Cette annonce de cession avait entraîné une grève chez les journalistes de La Repubblica.

Parmi les titres de Gedi, le quotidien turinois La Stampa n'intéressait cependant pas le repreneur grec.

La maison mère du quotidien italien avait annoncé début mars avoir signé un contrat préliminaire de cession de La Stampa au groupe de médias SAE, laquelle devrait être finalisée d'ici le premier semestre 2026.