Wall Street termine en nette hausse

* Le Dow Jones gagne 0,59%, le S&P-500 1,18% et le Nasdaq 2,07%

La Bourse de New York a fini en nette hausse lundi, le Dow Jones signant un nouveau record en clôture, à la faveur d'une détente au Moyen-Orient après les affrontements du week-end et d'un rebond des principales valeurs technologiques.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,59%, ou 306,63 points, à 52.182,74 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 86,41 points, soit 1,18%, à 7.440,43 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 522,53 points, soit 2,07%, à 25.820,144 points.

Après le regain de tensions au Moyen-Orient ce week-end, une source diplomatique a déclaré à Reuters que des discussions techniques sur l'application du protocole d'accord conclu entre Washington et Téhéran devraient avoir lieu cette semaine au Qatar, ce qui a contribué à rassurer les marchés.

"Le fait qu'il y ait eu des affrontements entre les États-Unis et l'Iran ce week-end n'a pas vraiment eu d'effet négatif sur les marchés", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

"Les marchés se tournent vers l'avenir et se préparent à la saison des résultats, qui n'est plus très loin", a-t-il ajouté.

La plupart des entreprises du S&P 500 devraient commencer à publier leurs résultats du deuxième trimestre après la mi-juillet.

Le secteur des services de communication .SPLRCL a mené la danse au sein du S&P 500. Le titre Comcast CMCSA.O a bondi de 4,4% après que le groupe de médias et câblo-opérateur a annoncé son intention de se scinder en deux sociétés indépendantes cotées en bourse, via une scission exonérée d'impôt de NBCUniversal et Sky.

SpaceX SPCX.O (+7%) a terminé en hausse après que le Nasdaq a annoncé que la société nouvellement cotée serait intégrée à l'indice Nasdaq 100 le 7 juillet. Alphabet GOOGL.O (+4,8%), la société mère de Google, a clôturé en hausse pour sa première journée en tant que composante du Dow Jones.

Les inquiétudes concernant les dépenses en matière d'intelligence artificielle avaient récemment pesé sur les actions des entreprises liées à ce secteur, notamment celles des semi-conducteurs et de nombreuses valeurs du groupe des "Magnificent Seven", qui regroupe des titres à très forte capitalisation.

(Rédigé par Caroline Valetkevitch in New York, version française Tangi Salaün)