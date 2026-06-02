Wall Street termine en légère hausse, portée par la tech

* Le Dow Jones gagne 0,45%, le S&P-500 0,13% et le Nasdaq 0,03%

par Stephen Culp et Medha Singh

La Bourse de New York a fini en légère hausse mardi, alors que l'appétit pour le risque alimenté par l'intelligence artificielle a contrebalancé les tensions liées aux négociations visant à mettre fin au conflit entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,45%, ou 228,91 points, à 51.307,79 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 9,82 points, soit 0,13% à 7.609,78 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 7,09 points, soit 0,03% à 27.093,901 points.

Les gains enregistrés par les onze principaux secteurs du S&P 500 lui ont permis, ainsi qu'au Dow Jones, de rester dans le vert, tandis que le Nasdaq a terminé la session sans grand changement.

Les petites capitalisations ont été les principales bénéficiaires de l'enthousiasme pour les valeurs liées à l'IA.

"À première vue, le marché semble plutôt calme, mais il se passe beaucoup de choses en coulisses, et c'est ce qui caractérise en grande partie cette année", a déclaré Mike Dickson, responsable de la gestion de portefeuille chez Horizon Investments. "On observe une dispersion considérable dans l'ensemble de l'écosystème des infrastructures d'IA."

"Les marchés pourraient connaître l'un de ces rallyes effrénés, où la dynamique continue de l'emporter", a-t-il ajouté. "Je ne serais pas du tout surpris de voir les cours nettement plus élevés d'ici la fin de l'été."

Par ailleurs, la guerre en Iran a fait flamber les prix du pétrole, ce qui a ravivé les craintes d'inflation et renforcé la probabilité de voir la Réserve fédérale américaine (Fed) relever ses taux d'intérêt d'ici la fin de l'année.

La publication de l'enquête "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du département du Travail a montré que le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis a progressé plus fortement que prévu en avril.

Les investisseurs attendent désormais le rapport sur l'emploi prévu vendredi.

Aux valeurs, Hewlett Packard Enterprise HPE.N a bondi après avoir annoncé lundi une importante révision à la hausse de ses prévisions en raison de la demande des centres de données.

Alphabet GOOGL.O perdu du terrain après avoir annoncé son intention de lever 80 milliards de dollars afin de financer le développement de son infrastructure d'IA.

Marvell Technology MRVL.O a progressé après que le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a présenté le fabricant de puces comme la prochaine entreprise à atteindre le cap des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Nvidia y a investi deux milliards de dollars en mars.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Avec Twesha Dikshit à Bangalore; version française Camille Raynaud)