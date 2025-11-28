 Aller au contenu principal
Wall Street termine en hausse une séance raccourcie
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 19:15

*

- Le Dow Jones .DJI gagne 0,61%

*

- Le S&P 500 .SPX gagne 0,54%

*

- Le Nasdaq .IXIC gagne 0,65%

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi dans un faible volume de transactions, au terme d'une séance raccourcie au lendemain de Thanksgiving et perturbée par une panne chez CME Group, qui a paralysé les échanges sur les devises, les matières premières et les contrats à terme sur actions.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,61%, ou 289,30 points, à 47.716,42 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 36,48 points, soit 0,54%, à 6.849,09 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 151,00 points, soit 0,65%, à 23.365,686 points.

Les trois indices new-yorkais ont terminé dans le vert grâce aux gains enregistrés dans le secteur de la vente au détail et au rebond des valeurs technologiques.

Les anticipations d'une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale en décembre se sont renforcées tout au long de la semaine, contribuant à soutenir les marchés boursiers.

Les trois grands indices de Wall Street ont gagné de 3% à 5% sur la semaine, mais le Nasdaq reste en baisse d'environ 1,5% sur l'ensemble du mois de novembre, signe de l'inquiétude entourant les valorisations élevées des entreprises technologiques et liées à l'intelligence artificielle.

"Il s'agit d'une séance post-vacances à faible volume, comme c'est souvent le cas, avec peu d'activité", a déclaré Cole Smead, PDG de Smead Capital Management. "Mais je pense que tout le monde a pris conscience du fait qu'il reste des questions autour de l'IA."

(Sabrina Valle à New York, Johann M Cherian, Shashwat Chauhan, Purvi Agarwal et Pranav Kashyap à Bangalore ; version française Tangi Salaün)

