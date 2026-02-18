Wall Street termine en hausse, portée par Nvidia et d'autres titres liés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les mouvements boursiers de clôture)

Nvidia gagne du terrain, vendra des puces à Meta dans le cadre d'un accord pluriannuel

Palo Alto Networks chute après l'abaissement de sa prévision de bénéfice annuel

S&P 500 +0,56%, Nasdaq +0,78%, Dow +0,26%

par Noel Randewich

Wall Street a terminé en hausse mercredi, portée par les gains de Nvidia, Amazon et d'autres poids lourds liés à la technologie suite aux récentes inquiétudes concernant l'intelligence artificielle. Nvidia NVDA.O a grimpé de 1,6 % après que la société la plus valorisée au monde a déclaré avoir signé un accord pluriannuel pour vendre à Meta Platforms META.O des millions de ses puces d'intelligence artificielle actuelles et futures. Meta a ajouté 0,6 %.

Sandisk SNDK.O , Western Digital WDC.O et Seagate Technology Holdings STX.O ont progressé de 1,7 % à 4,4 % chacun, s'ajoutant aux fortes hausses enregistrées ces derniers mois, alimentées par la demande massive de leur technologie de stockage liée à l'IA.

Les actions liées à l'IA ont perdu du terrain au début du mois, les investisseurs s'inquiétant des valorisations élevées et du temps qu'il faudra pour que les investissements dans l'IA stimulent la croissance du chiffre d'affaires.

Amazon AMZN.O a gagné 1,8 % et Microsoft MSFT.O a augmenté de 0,7 % mercredi.

"À un certain moment, la faiblesse de la technologie devait attirer l'acheteur marginal. Il s'agit toujours de valeurs à forte croissance. Elles étaient chères et sont devenues moins chères", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky. "Il y a encore beaucoup de gens qui veulent être exposés à la technologie pour les prochaines années."

Les fabricants de logiciels ont également montré des signes de reprise après avoir récemment craint que l'amélioration des outils d'intelligence artificielle ne renforce la concurrence et ne réduise leurs marges bénéficiaires. Le secteur des logiciels et des services de l'indice S&P 500

.SPLRCIS a augmenté de 1,1 % après avoir chuté au début du mois. Il a été aidé par la progression des actions de Cadence Design Systems CDNS.O , après que le fournisseur de logiciels de conception de puces a battu les estimations de revenus du quatrième trimestre . Palo Alto Networks PANW.O a chuté de 6,8 % après avoir réduit ses prévisions de bénéfices annuels.

L'ENERGIE EN TÊTE DES INDICES SECTORIELS S&P

Le S&P 500 a progressé de 0,56% pour terminer la séance à 6 881,31 points.

Le Nasdaq a gagné 0,78% à 22 753,64 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,26% à 49 662,66 points.

Le Nasdaq a gagné jusqu'à 1,4 % avant de réduire ses gains dans l'après-midi.

Huit des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, menés par l'énergie .SPNY , en hausse de 2%, suivi d'un gain de 1% pour la consommation discrétionnaire .SPLRCD .

Le volume sur les bourses américaines a été faible, avec 16,8 milliards d'actions échangées, contre une moyenne de 20,7 milliards d'actions sur les 20 séances précédentes.

Avec les gains de mercredi, le S&P 500 est en hausse d'environ 0,5 % en 2026, tandis que le Nasdaq est en baisse de 2,1 %. Les responsables de la Réserve fédérale étaient presque unanimement d'accord pour maintenir les taux d'intérêt lors de leur réunion du mois dernier, mais sont restés divisés sur ce qui pourrait se passer ensuite, selon les minutes de leur réunion des 27 et 28 janvier publiées mercredi.

Les traders estiment qu'il y a environ 50 % de chances que la Fed réduise ses taux d'au moins 25 points de base d'ici sa réunion de juin, selon l'outil FedWatch du CME. Les données publiées mercredi ont montré de solides dépenses des entreprises et une croissance économique américaine au quatrième trimestre. Analog Devices ADI.O a augmenté de 2,6% après que le fabricant de puces ait prévu des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street. Global Payments GPN.N a bondi de plus de 16% après que la société de technologie de paiement ait prévu un bénéfice annuel ajusté supérieur aux attentes. Moderna MRNA.O a grimpé d'environ 6 % après que la Food and Drug Administration américaine a accepté d'examiner son vaccin contre la grippe, annulant ainsi une décision antérieure de rejet de la demande.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse au sein du S&P 500 .AD.SPX dans une proportion de 1,7 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 23 nouveaux sommets et trois nouveaux creux; le Nasdaq a enregistré 101 nouveaux sommets et 120 nouveaux creux.