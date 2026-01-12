Wall Street termine en hausse, portée par la tech et Walmart

La Bourse de New York a fini en hausse lundi, portée par les valeurs technologiques et les gains de Walmart qui ont surplombé les inquiétudes concernant les déclarations du président de la Fed, Jerome Powell, qui dit être menacé de poursuites pénales par l'administration de Donald Trump.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,17%, ou 86,13 points, à 49.590,20 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 10,99 points, soit 0,16% à 6.977,27 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 62,56 points, soit 0,26% à 23.733,904 points.

Les marchés américains avaient ouvert à la baisse, l'attaque de l'administration Trump contre la Réserve fédérale américaine (Fed) ayant ravivé les inquiétudes quant à l'indépendance de la banque centrale américaine.

Jerome Powell a déclaré dimanche que l'administration du président américain l'a menacé de poursuites pénales en lien avec l'une des auditions qu'il a effectuées l'été dernier devant le Congrès à propos des rénovations du siège de la banque centrale.

Le directeur de la Fed a qualifié ces menaces de "prétexte" pour influer sur les taux d'intérêt que Donald Trump veut voir à la baisse.

"La nouvelle selon laquelle Powell fait l'objet d'une enquête du département de la Justice a été maintes fois annoncée par Trump, et je pense donc que le marché l'accepte sans sourciller", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

Par ailleurs, les actions des prêteurs et des sociétés de cartes de crédit ont été sous pression après que Donald Trump a appelé à plafonner à 10%, à compter du 20 janvier et pendant un an, les taux d'intérêt des cartes de crédit.

Citigroup C.N chute de 3%, American Express AXP.N abandonne 4,3% et Capital One COF.N perdait 6,4%.

Walmart WMT.O a pris 3% alors que le distributeur, qui a demandé le mois dernier un transfert de sa cotation du NYSE (New York Stock Exchange) au Nasdaq, doit rejoindre le 20 janvier le grand indice des valeurs technologiques.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Reportage par Zhifan Liu)