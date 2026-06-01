Wall Street termine en hausse, portée par l'IA et malgré le flou en Iran

* Le Dow Jones gagne 0,09%

* Le S&P-500 0,26%

* Le Nasdaq 0,42%

par Stephen Culp et Medha Singh

La Bourse de New York a fini en hausse lundi, portée par la présentation d'une nouvelle puce promettant d'intégrer directement des capacités d'intelligence artificielle (IA) dans les ordinateurs personnels et malgré le flou concernant les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran.

Les valeurs technologiques ont soutenu le Nasdaq et le S&P 500, qui ont atteint de nouveaux records de clôture.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,09%, ou 46,42 points, à 51.078,88 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 19,90 points, soit 0,26% à 7.599,96 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 114,19 points, soit 0,42% à 27.086,808 points.

Le président américain Donald Trump a déclaré que les discussions avec l'Iran se poursuivaient, bien que l'agence de presse iranienne ait annoncé que Téhéran suspendait ses négociations indirectes avec Washington après une nouvelle vague de frappes, menaçant de faire échouer les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre.

L'intensification des hostilités a fait grimper les prix du pétrole, tout en alimentant les inquiétudes quant au risque qu'un conflit prolongé entraîne une inflation plus élevée et durable.

" On ne sait pas vraiment où en sont les choses", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez Globalt à Atlanta. " Le marché semble penser qu'un accord finira par être trouvé, mais nous ne disposons pas d'informations très solides, notamment sur ce que veulent réellement les Iraniens et sur les concessions que Trump est prêt à accepter."

Les actions ont accentué leurs gains après que Donald Trump, à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a déclaré qu'aucune troupe israélienne n'entrerait à Beyrouth.

Nvidia NVDA.O a grimpé de 6,26 % après avoir dévoilé une nouvelle puce intégrant directement des capacités d'IA dans les ordinateurs personnels.

Cette puce est le fruit d'un partenariat de trois ans avec Microsoft MSFT.O visant à "réinventer le PC " à l'ère de l'IA, a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia. L'action Microsoft a pour sa part gagné 2,28 %.

La réaction dans le secteur des semi-conducteurs a été mitigée. Qualcomm QCOM.O a chuté de 8,78 %, tandis qu'Intel

INTC.O a reculé de 4,67 %. Les actions de Micron MU.O ont par ailleurs franchi pour la première fois le seuil des 1.000 dollars, en hausse de 6,64%.

L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a progressé de 1,06 %.

Côté macroéconomie, l'activité manufacturière américaine a progressé en mai pour le cinquième mois consécutif, les industriels naviguant entre droits de douane et tensions géopolitiques.

Les investisseurs s'intéresseront au rapport sur l'emploi de vendredi avant la première réunion de politique monétaire de Kevin Warsh en tant que président de la Réserve fédérale américaine, ce mois-ci, dans un contexte de craintes d'inflation liée au conflit avec l'Iran.

Parmi les autres valeurs en vue, les actions des sociétés de logiciels ont rebondi après les fortes ventes observées en début d'année liées aux inquiétudes concernant l'essor de l'IA.

ServiceNow NOW.N et IBM IBM.N ont progressé respectivement de 9,24 % et 7,60 % et l'indice des services logiciels .SPLRCIS a gagné 4,28%.

" Dans le secteur des logiciels, des entreprises qui n'allaient pas très bien se comportent désormais mieux aujourd'hui", a souligné Thomas Martin. " Une partie de ce mouvement est attribué aux commentaires de Nvidia selon lesquels le logiciel fait partie de la solution ; le marché revient donc vers (ces valeurs)."

Cadence Design Systems CDNS.O a gagné 10,46 % après avoir lancé un agent d'IA pour la conception de puces alimenté par Nvidia.

Les résultats de Broadcom AVGO.O , attendus mercredi, seront surveillés de près après les solides performances de Dell

DELL.N , publiées la semaine dernière, qui ont signalé une forte demande en serveurs d'IA.

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NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Reportage Stephen Culp à New York, avec Medha Singh et Twesha Dikshit à Bangalore, version française Benjamin Mallet)