Nikkei 225
44 550,85
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street termine en hausse malgré le rapport ADP et le "shutdown"
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 22:46

*

Le Dow Jones gagne 0,09%, le S&P-500 0,34% et le Nasdaq 0,42%

par Sinéad Carew et Niket Nishant

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, portée notamment par le secteur de la santé malgré la publication d'une enquête faisant état d'une destruction surprise des emplois aux Etats-Unis et l'incertitude qui règne au lendemain du "shutdown" de l'administration américaine.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,09%, ou 43,21 points, à 46.441,10 points.0,34%

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 22,74 points, soit à 6.711,20 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 95,15 points, soit 0,42% à 22.755,157 points.

L'enquête mensuelle du cabinet ADP a montré que le secteur privé aux Etats-Unis avait, contre toute attente, détruit 32.000 postes en septembre, tandis que le chiffre du mois d'août a été révisé pour afficher -3.000, contre +54.000 initialement estimé.

Cette statistique confirme les craintes d'un ralentissement du marché du travail alors que la publication vendredi de l'indicateur mensuel du département du Travail sur les créations d'emplois, le taux de chômage et l'évolution des salaires sont désormais menacés par une éventuelle prolongation du "shutdown".

Alors que Wall Street avait ouvert en baisse, les marchés sont revenus dans le vert en cours de séance, le compartiment de la santé .SPXHC , porté par les laboratoires pharmaceutiques, est celui des onze secteurs majeurs du S&P-500 qui a le plus progressé.

"La journée d'hier a été un catalyseur pour le secteur de la santé", a déclaré Lara Castleton, responsable de la construction et de la stratégie de portefeuille pour les Etats-Unis chez Janus Henderson Investors.

Les entreprises du secteur pharmaceutique ont progressé après l'annonce mardi du président américain Donald Trump d'un accord avec Pfizer PFE.N sur la baisse des prix de tous ses médicaments vendus dans le cadre du programme d'assurance maladie "Medicaid" aux Etats-Unis.

Le secteur de la technologie .SPLRCT a également progressé.

Aux valeurs, AES AES.N a bondi après que le Financial Times a rapporté mardi que Global Infrastructure Partners, détenu par BlackRock BLK.N , était sur le point de conclure un accord de 38 milliards de dollars pour acquérir le fournisseur de services publics.

Corteva CTVA.N a baissé après avoir annoncé mercredi qu'elle allait scinder ses activités semences et pesticides en deux sociétés distinctes cotées en Bourse.



suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Avec Stephen Culp et Sukriti Gupta ; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées

AES
15,365 USD NYSE +16,84%
BLACKROCK
1 140,360 USD NYSE -2,19%
CORTEVA
61,470 USD NYSE -9,09%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 441,10 Pts Index Ex +0,09%
NASDAQ Composite
22 755,16 Pts Index Ex +0,42%
PFIZER
27,225 USD NYSE +6,85%
S&P 500 INDEX
6 711,20 Pts CBOE +0,34%
USA BENCHMARK 10A
4,194 Rates +0,94%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

