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Wall Street termine en hausse, l'espoir d'une solution entre USA et Iran demeure
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 22:35

* Le Dow Jones gagne 0,63%

* Le S&P-500 1,02%

* Le Nasdaq 1,23%

par Sinéad Carew et Niket Nishant

La Bourse de New York a fini en hausse lundi, les investisseurs semblant toujours espérer une issue à la guerre au Moyen-Orient malgré l'échec des pourparlers du week-end entre les États-Unis et l'Iran, tout en surveillant le début de la saison des résultats.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,63%, ou 301,68 points, à 48.218,25 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 69,35 points, soit 1,02% à 6.886,24 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 280,84 points, soit 1,23% à 23.183,736 points.

Après un début de séance morose, le S&P 500 et le Nasdaq ont repris de la vigueur dans l'après-midi à la suite de déclarations de Donald Trump affirmant que l'Iran souhaitait conclure un accord, mais qu'il ne validerait aucun arrangement permettant à Téhéran de se doter de l'arme nucléaire.

Ces propos faisaient suite à l'annonce de l'entrée en vigueur du blocus des ports iraniens décidé par les Etats-Unis, tandis que Téhéran menaçait de riposter contre les ports de ses voisins du Golfe après l'échec des discussions du week-end visant à mettre fin à la guerre.

"Il semble donc y avoir une certaine désensibilisation face à ces allers-retours, avec des négociations ouvertes puis suspendues, en particulier dans le contexte de ce cessez-le-feu qui semble tenir pour l'instant", a déclaré Mark Luschini, stratège en chef des investissements chez Janney Montgomery Scott à Philadelphie.

"Les investisseurs craignent d'être pris à contre-pied : si une résolution devait intervenir rapidement, le marché pourrait fortement rebondir et ils risqueraient de rester à l'écart", a-t-il ajouté.

Le fait que les contrats à terme sur le pétrole brut aient effacé leurs gains antérieurs pour s'établir sous la barre des 100 dollars a également soutenu le marché. Le président de la Réserve fédérale de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré que les marchés pétroliers intégraient l'hypothèse d'une flambée des prix de courte durée et que, tant que cela serait le cas, l'impact sur l'économie américaine pourrait être limité.

Parmi les 11 principaux secteurs d'activité du S&P 500, celui de la technologie .SPLRCT a enregistré la plus forte hausse de la séance (+1,72%), porté par les sociétés de logiciels, notamment Microsoft MSFT.O (+3,64%) et Oracle

ORCL.N (+12,69%).

L'ETF iShares Expanded Tech-Software Index IGV.N , qui a fortement sous-performé cette année en raison des inquiétudes liées aux bouleversements liés à l'intelligence artificielle (IA), a fortement rebondi lundi en gagnant 5,37%.

Les investisseurs se sont montrés peu convaincus par l'ouverture de la saison des résultats du premier trimestre par Goldman Sachs GS.N , dont l'action a perdu 1,87% tandis que les inquiétudes concernant la faiblesse des revenus issus des activités obligataires, des changes et des matières premières l'emportaient face à des résultats supérieurs aux attentes.

"Nous ne voyons pas le marché accorder beaucoup d'attention à ces résultats supérieurs aux prévisions. Et tout cela est dû aux perspectives d'une inflation plus élevée, d'une activité économique plus faible et d'une Fed qui pourrait être contrainte de maintenir ses taux inchangés pendant très, très longtemps", a dit Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities.

Le directeur général de Goldman, David Solomon, a déclaré que la volatilité résultant du conflit avait freiné les introductions en bourse, mais que l'environnement restait solide et que l'activité rebondirait une fois les conditions de marché stabilisées.

Parmi les autres valeurs qui se sont distinguées, l'action d'Allogene Therapeutics ALLO.O a bondi de 12,50%, atteignant son plus haut niveau depuis plus de deux ans après que des données issues d'une étude de phase intermédiaire ont montré que son traitement contre le cancer du sang réduisait le risque de rechute chez les patients.

Les actions d'Albemarle ALB.N , le plus important producteur mondial de lithium, ont bondi de 6,79% après qu'Oppenheimer a relevé son objectif de cours sur la société de 216 à 222 dollars.

Les actions des compagnies aériennes, notamment United Airlines UAL.N (-1,20%), Delta Air Lines DAL.N (-1,14%) et American Airlines AAL.O (0,80%), ont en revanche baissé en raison des craintes liées à la hausse des prix du pétrole, qui fait grimper les coûts du carburant.

Celles du distributeur de fournitures industrielles Fastenal

FAST.O (-6,85%) ont été vendues massivement après la publication des résultats de l'entreprise. Sandisk SNDK.O (+11,83%) a pour sa part fortement progressé, le fabricant de puces mémoire devant intégrer l'indice Nasdaq-100 .NDX le 20 avril.

Par ailleurs, les données ont montré que les ventes de logements existants aux États-Unis avaient chuté en mars à leur plus bas niveau depuis neuf mois, dans un contexte de pénurie de stocks et d'inquiétudes croissantes concernant le marché du travail.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Reportage Sinéad Carew à New York, Niket Nishant et Avinash P à Bangalore, version française Benjamin Mallet)

Valeurs associées

ALBEMARLE
185,410 USD NYSE +6,79%
ALLOGENE THERAP
3,0600 USD NASDAQ +12,50%
AMERICAN AIRLINE
11,2300 USD NASDAQ -0,80%
DELTA AIR LINES
67,065 USD NYSE -1,14%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 218,25 Pts Index Ex +0,63%
FASTENAL
45,8000 USD NASDAQ -6,85%
GOLDMAN SACHS GR
890,630 USD NYSE -1,89%
MICROSOFT
384,3700 USD NASDAQ +3,64%
NASDAQ 100 INDEX
25 383,72 Pts Index Ex +1,06%
NASDAQ Composite
23 183,74 Pts Index Ex +1,23%
ORACLE
155,640 USD NYSE +12,69%
S&P 500 INDEX
6 886,24 Pts CBOE +1,02%
SANDISK
952,5000 USD NASDAQ +11,83%
UNITED AIRLINES
95,2000 USD NASDAQ -1,24%
USA BENCHMARK 10A
4,375 Rates +0,49%
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