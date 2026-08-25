Wall Street termine en hausse grâce au rebond du secteur technologique avant la publication des résultats de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour à la clôture)

* Les résultats de Nvidia permettront de se faire une idée du sentiment à l'égard de l'IA

* Dick's Sporting recule après avoir revu ses prévisions annuelles à la baisse

* Moderna s'envole après la révision à la hausse de l'objectif de cours par Barclays

* La confiance des consommateurs américains tombe en août à son plus bas niveau depuis sept mois

par Saeed Azhar, Purvi Agarwal et Niket Nishant

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en hausse mardi, les valeurs technologiques s'étant remises d'une vague de ventes à l'approche de la publication des résultats de Nvidia, géant de l'IA, tandis que les investisseurs ont trouvé un certain réconfort dans la baisse des cours du pétrole et des rendements obligataires. Ces hausses pourraient apaiser les inquiétudes des investisseurs suscitées par la récente débâcle du marché obligataire , qui a fait grimper les rendements et pesé sur les actions. Elles pourraient également contribuer à donner le ton pour le mois de septembre, un mois historiquement plus faible pour les actions.

Les rendements des bons du Trésor à long terme ont baissé mardi, alors que les cours du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau depuis une semaine et que les opérateurs continuaient d’évaluer les implications de la décision du secrétaire au Trésor, Scott Bessent, d’étendre les rachats de bons du Trésor.

États-Unis/

"Il y a beaucoup de tensions et de contre-tensions — sur le marché obligataire, sur le plan géopolitique, sur le marché du pétrole", a déclaré Joe Quinlan, responsable de la stratégie de marché chez Merrill et Bank of America Private Bank.

"Mais nous sommes plutôt optimistes quant aux perspectives (pour les) 12 à 18 prochains mois concernant l’économie américaine; par conséquent, nous sommes également optimistes quant aux marchés."

Les résultats de Nvidia NVDA.O , attendus mercredi, constitueront le prochain test pour cette reprise tirée par les bénéfices. Tout signe de ralentissement de la croissance pourrait raviver les inquiétudes concernant les valorisations élevées et la durée pendant laquelle le boom de l’IA pourra les soutenir.

"C’est le problème classique lié au fait d’être au cœur de cette expansion: lorsque votre action est au cœur des transactions, la réalisation des projets cesse d’être un catalyseur pour devenir une condition préalable", a déclaré Mark Malek, directeur des investissements chez Siebert Financial.

Les marchés se montrent désormais méfiants vis-à-vis des dépenses cycliques et des méthodes utilisées par les hyperscalers pour financer leurs investissements dans l’IA.

Selon des données préliminaires, l’indice S&P 500 .SPX a gagné 23,76 points, soit 0,31%, pour clôturer à 7.676,62 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 165,28 points, soit 0,64%, à 26.145,47. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 155,75 points, soit 0,29%, pour atteindre 53.572,91.

REBOND DES VALEURS TECH

La plupart des grandes capitalisations ont clôturé en hausse, notamment Nvidia, Meta META.O et le fabricant de puces Micron MU.O . L'indice global des puces .SOX s'est redressé après une baisse de 2,7% lundi.

Advanced Micro Devices AMD.O a progressé après que Raymond James a relevé sa recommandation sur le titre.

L'action de la société de biotechnologie Moderna MRNA.O a bondi après que Barclays a relevé son objectif de cours.

Cette révision à la hausse du cours-cible, intervenue lundi, fait suite à l’annonce par Moderna et Merck MRK.N des résultats des essais cliniques de phase avancée concernant leur vaccin contre le cancer de la peau, développé conjointement. Le titre de Dick's Sporting Goods DKS.N s'est effondré après que le distributeur a revu à la baisse ses prévisions annuelles . Le titre du fabricant de vêtements de sport Nike NKE.N a reculé. L'action Target TGT.N a chuté après que le distributeur s'est excusé et a retiré de la vente un costume d'Halloween critiqué pour évoquer le "blackface" , ravivant les inquiétudes concernant les faux pas de la marque alors même que ses efforts de redressement financier commençaient à porter leurs fruits.

Le rapport sur les dépenses de consommation personnelle publié mercredi pourrait apporter davantage de clarté sur les pressions sur les prix, après qu’un chiffre de l’inflation à la consommation conforme aux prévisions ce mois-ci a tempéré les anticipations d’une hausse imminente des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine. Mardi, une enquête a révélé que la confiance des consommateurs américains avait chuté en août pour atteindre son plus bas niveau en sept mois.

Pourtant, selon les données de LSEG, les acteurs du marché monétaire tablent toujours sur une hausse des taux de 25 points de base d’ici la fin de l’année.

Dans ce contexte, les investisseurs suivront de près le discours que prononcera vendredi le président de la Fed, Kevin Warsh, à Jackson Hole, dans le Wyoming, afin d'y déceler des indices sur l'approche de la banque centrale en matière de politique monétaire.