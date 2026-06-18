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Wall Street termine en hausse grâce à la "tech" et l'Iran
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 22:59

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, le rebond du secteur technologique et l'optimisme suscité par l'accord entre Washington et Téhéran reléguant au second plan le ton plus agressif adopté la veille par la Réserve fédérale (Fed).

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,14%, ou 72,15 points, à 51.564,70 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 80,48 points, soit 1,08% à 7.500,58 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 496,28 points, soit 1,91% à 26.517,931 points.

Le secteur des semi-conducteurs se distingue dans les premiers échanges, avec Intel INTC.O grimpant de 6,4% après que le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'Apple avait accepté de collaborer avec le fabricant de puces pour concevoir et fabriquer ses produits aux Etats-Unis.

En début de séance, les prix du pétrole ont baissé jusqu'à toucher leur plus bas niveau depuis début mars, à la suite de la signature du protocole d'accord entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à leur conflit.

Si l'accord reste fragile, Donald Trump n'hésitant pas à menacer Téhéran de nouveaux bombardements si le régime iranien ne respectait pas ses engagements, le trafic maritime a repris dans le détroit d'Ormuz.

Les trois indices ont terminé en baisse lors de la précédente session à la suite des commentaires du président de la Réserve fédérale Kevin Warsh, soulignant la nécessité de combattre l'inflation.

"Les marchés ont été refroidis par Warsh hier qui a notamment promis de contenir l'inflation", selon Tony Welch, directeur des investissements chez SignatureFD. Il a toutefois souligné la baisse des prix du pétrole et la récente vigueur des indicateurs économiques et des résultats d'entreprises. "Dans l'ensemble, ces indicateurs restent favorables, même si la Fed a adopté une position légèrement plus restrictive."

Les marchés tablent toutefois sur une probabilité de 50% qu'une hausse des taux de 25 points de base ait lieu en septembre, contre une estimation de 27% avant l'annonce de la Fed.

Aux valeurs, le cabinet de conseil Accenture ACN.N a reculé de plus de 18% après avoir abaissé la fourchette haute de sa prévision de croissance annuelle du chiffre d'affaires, les entreprises limitant leurs dépenses consacrées aux projets de conseil informatique non essentiels face à une conjoncture économique incertaine.

La chaîne de supermarchés américaine Kroger KR.N , qui a maintenu jeudi ses prévisions annuelles inchangées dans un contexte de pressions inflationnistes qui pèse sur les dépenses des consommateurs, plonge de 8,4%.

SpaxeX SPCX.O connaît une deuxième journée à la baisse et termine à 3,6%.

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Zhifan Liu)

Valeurs associées

ACCENTURE-A
127,950 USD NYSE -18,07%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 564,70 Pts Index Ex +0,14%
INTEL
133,9900 USD NASDAQ +10,64%
KROGER
56,620 USD NYSE -8,38%
NASDAQ Composite
26 517,93 Pts Index Ex +1,91%
S&P 500 INDEX
7 500,58 Pts CBOE +1,08%
SPACEX
185,0000 USD NASDAQ -3,56%
USA BENCHMARK 10A
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