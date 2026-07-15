Wall Street termine en hausse grâce à des chiffres modérés sur l'inflation et à de bons résultats d'entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prix à la production de juin enregistrent une baisse mensuelle inattendue

* BlackRock en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre

* PayPal s'envole après l'annonce d'une offre de rachat

(Dernières informations à la clôture des marchés) par Stephen Culp et Ragini Mathur

Les actions de Wall Street ont progressé, les données indiquant un ralentissement de l’inflation et un début solide de la saison des résultats du deuxième trimestre ayant incité les investisseurs à acheter.

Les trois principaux indices boursiers ont clôturé en légère hausse malgré la faiblesse du secteur des semi-conducteurs, les valeurs de la distribution axées sur la consommation .SPXRT et celles du voyage et des loisirs .SPCOMHOTL s'étant nettement démarquées.

L' PYPL.O de PayPal a bondi après que des sources ont indiqué à Reuters que Stripe et la société de capital-investissement Advent International avaient conjointement proposé de l'acquérir pour 60,50 dollars par action, soit une prime d'environ 28 % par rapport à son cours de clôture de mardi.

Une deuxième journée de résultats bancaires solides a donné un nouvel élan à un début prometteur de la saison des résultats du deuxième trimestre.

BlackRock BLK.N et Morgan Stanley MS.N ont tous deux dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels.

« Tout semble aller pour le mieux en ce qui concerne les résultats des banques », a déclaré Mike Dickson, responsable de la gestion de portefeuille chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord. « Je ne serais pas du tout surpris de voir un nouveau trimestre exceptionnel. »

Selon les dernières données de LSEG, les analystes tablent actuellement sur une croissance des bénéfices du S&P 500 de 23,7 % en glissement annuel au deuxième trimestre.

Selon les données préliminaires, l’indice S&P 500 .SPX a gagné 29,00 points, soit 0,38 %, pour clôturer à 7 572,59 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 161,87 points, soit 0,62 %, à 26 268,88. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 155,53 points, soit 0,30 %, pour atteindre 52 663,80.

L'INFLATION SE CALME, LE TÉMOIGNAGE DE WARSH SE POURSUIT

Le rapport du ministère du Travail sur l’indice des prix à la production (PPI) a livré, pour la deuxième journée consécutive, des données d’inflation plus faibles que prévu, alors même que Kevin Warsh, le président de la Réserve fédérale américaine récemment confirmé dans ses fonctions, comparaissait devant la commission bancaire du Sénat pour sa deuxième journée de témoignage devant le Congrès.

Combinées au rapport sur l’IPC publié mardi, les données de l’IPP suggèrent que l’inflation a fait un pas dans la bonne direction le mois dernier, même si elle reste élevée en raison de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Cela a atténué la pression à court terme exercée sur la banque centrale pour qu’elle relève son taux directeur.

« Ma crainte à l’approche de cette semaine était que nous puissions obtenir un IPC élevé, avec une inflation supérieure à 3,8 %, mais cela n’a pas été le cas; nous avons obtenu un chiffre plus modéré de 3,5 % », a déclaré Lauren Cassidy, directrice des investissements chez Founders 100 ETF, à Dallas. « Cela permet donc à la Réserve fédérale de maintenir ses taux inchangés ou de les abaisser plus tard dans l’année, ce qui est une bonne nouvelle pour le marché. »

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés financiers tablent actuellement sur une probabilité de 10,2 % que la Fed procède à une hausse de 25 points de base à l’issue de sa réunion de politique monétaire de ce mois-ci, contre 31,0 % il y a une semaine.

Malgré tout, les données sur l’inflation de cette semaine portent sur le mois dernier, les investisseurs se montrant de plus en plus optimistes quant à la possibilité que les négociateurs parviennent à une résolution pacifique du conflit au Moyen-Orient. Cet optimisme s’est estompé ces derniers jours, alors que les États-Unis et l’Iran se livraient à une escalade de frappes aériennes , se disputant le contrôle du détroit d’Ormuz. Cela pourrait entraîner un regain de pressions sur les prix.

La gouverneure de la Fed, Lisa Cook , a déclaré qu’elle était « prête à agir » si l’inflation ne commençait pas bientôt à ralentir.